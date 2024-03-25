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久等了！麥當勞「照燒豬肉堡、焦糖冰奶茶」復刻回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「照燒豬肉堡」預計將在4月10日重回市場。圖／擷取自麥當勞粉絲頁
「照燒豬肉堡」預計將在4月10日重回市場。圖／擷取自麥當勞粉絲頁

粉絲們久等了！「麥當勞」在3月25日於官方粉絲團預告，「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」將於3月27日回歸，另外網友敲碗已久的「照燒豬肉堡」也將在4月10日重回市場。隨著消息出爐，立刻引起粉絲們的熱烈討論。

麥當勞自1984年首度登台，至今已經陪伴台灣民眾40個年頭。除了經典餐點之外，也有許多餐點消失在菜單之中，令粉絲相當懷念。麥當勞本次貼文中指出「凡走過必留下痕跡，凡吃過…必留下想念」、「你們的思念麥當勞都知道」，並且預告「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」將於3月27日回歸，另款「照燒豬肉堡」則於4月10日回歸。麥當勞也指出「讓我們把最愛還你唷」

過去在消費者的討論之中，焦糖冰奶茶、照燒豬肉堡、板烤雞腿堡一直都是深受粉絲喜愛、期待復刻回歸的人氣商品，隨著麥當勞的公告發布，立刻引起網友間的熱烈討論。至於實際求證重返市場的相關細節，麥當勞也表示將於3月26日正式公佈。

麥當勞「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」將於3月27日回歸。圖／擷取自麥當勞粉絲頁
麥當勞「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」將於3月27日回歸。圖／擷取自麥當勞粉絲頁
麥當勞「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」將於3月27日回歸。圖／擷取自麥當勞粉絲頁
麥當勞「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」將於3月27日回歸。圖／擷取自麥當勞粉絲頁

粉絲 豬肉 麥當勞

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