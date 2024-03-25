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「一蘭拉麵」4月漲價4%！每碗298漲成310元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一蘭拉麵。記者陳睿中／攝影
一蘭拉麵。記者陳睿中／攝影

要漲價了！來自日本的人氣拉麵一蘭拉麵」宣佈，自4月1日起調漲員工基本薪資，也因人事成本增加，拉麵價格也將調漲4%，招牌的「天然豚骨拉麵」價298元，將調整為310元。

創立於1960年的一蘭拉麵，擁有豚骨湯頭、特製生麵、赤紅秘製醬汁、味集中座位等多種特色，乃是日本知名的拉麵品牌，也是許多旅客赴日必吃的拉麵店。2017年，一蘭拉麵正式登台，除了完整重現明星商品外，店內也提供多樣化的伴手禮品項。

一蘭發布公告，表示因應全球缺工危機與今後物價如持續高漲，員工生活將會變得不易，因此將於4月1日起依照職務不同調漲薪資，現場服務人員薪資調幅11.8%起，也是一蘭台灣在2年內進行第3次基本薪資調整。因人事成本增加，拉麵販售價格調漲4%，天然豚骨拉麵由298元調整為310元。

至於薪資部份，現場正職人員、商管人員，起薪由34,000調整為38,000元，店舖儲備幹部起薪由43,000元，調漲為51,000元。至於計時人員，時薪則由190元調整為220元。

一蘭 拉麵 薪資

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