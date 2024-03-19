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刺繡帽、潮T免費帶回家 拉麵「凪」集點活動起跑
主打各種限定王拉麵的「ラーメン凪（Nagi）」，自即日起至5月18日推出集點活動，集滿點數就可兌換不同的週邊商品，包括有刺繡帽、招財御守等品項，亦可兌換拉麵或是配菜。
由生田悟志創辦的「ラーメン凪（Nagi）」，在日本連年獲TRY拉麵大賞與各大拉麵評鑑冠軍，也曾獲評選為東京拉麵大賞2013年度冠軍。店內以豚王、赤王、翠王、黑王等4款經典口味最具代表性，並且也會推出口味多變的限定王品項，獲得許多拉麵迷青睞。
即日起至5月18日期間，店內推出「凪の究極集點活動」，凡點購任一口味拉麵1碗就能獲得1點，集滿對應點數就可兌換由生田悟志監修的週邊商品。其中「職人刺繡帽」以煮干王為發想，將標誌性icon搭配羽翼概念電繡設計而成，兌換點數30點。「金運招財守」同樣延續煮干概念，正面以品牌LOGO及首店創始地點，搭配金絲線條，設計出「大金運守」四字，兌換點數15點。另外還有手繪風格呈現的「潮流新宿T-shirt」，兌換點數25點。
此外，集點活動還有馬克杯、小方巾等不同禮品可供兌換，也可以憑點數直接兌換店內的拉麵品項，或是兌換拳餃子、唐揚炸雞、叉燒飯等不同副食或配料。集點活動至5月18日止，最終兌換日則至6月17日為止。
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