快訊

我跟進美國、印度禁用？ 唐鳳：TikTok就是危害產品

藍委秀AI影片問真假 陳建仁答錯怒轟「設圈套」：你就是詐騙者

投信大買台股279億元再創新高 這兩檔ETF成份股最開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刺繡帽、潮T免費帶回家 拉麵「凪」集點活動起跑

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Nagi自即日起推出限時集點活動。圖／Nagi提供
Nagi自即日起推出限時集點活動。圖／Nagi提供

主打各種限定王拉麵的「ラーメン凪（Nagi）」，自即日起至5月18日推出集點活動，集滿點數就可兌換不同的週邊商品，包括有刺繡帽、招財御守等品項，亦可兌換拉麵或是配菜。

由生田悟志創辦的「ラーメン凪（Nagi）」，在日本連年獲TRY拉麵大賞與各大拉麵評鑑冠軍，也曾獲評選為東京拉麵大賞2013年度冠軍。店內以豚王、赤王、翠王、黑王等4款經典口味最具代表性，並且也會推出口味多變的限定王品項，獲得許多拉麵迷青睞。

即日起至5月18日期間，店內推出「凪の究極集點活動」，凡點購任一口味拉麵1碗就能獲得1點，集滿對應點數就可兌換由生田悟志監修的週邊商品。其中「職人刺繡帽」以煮干王為發想，將標誌性icon搭配羽翼概念電繡設計而成，兌換點數30點。「金運招財守」同樣延續煮干概念，正面以品牌LOGO及首店創始地點，搭配金絲線條，設計出「大金運守」四字，兌換點數15點。另外還有手繪風格呈現的「潮流新宿T-shirt」，兌換點數25點。

此外，集點活動還有馬克杯、小方巾等不同禮品可供兌換，也可以憑點數直接兌換店內的拉麵品項，或是兌換拳餃子、唐揚炸雞、叉燒飯等不同副食或配料。集點活動至5月18日止，最終兌換日則至6月17日為止。

金運招財守。圖／Nagi提供
金運招財守。圖／Nagi提供
潮流新宿T shirt。圖／Nagi提供
潮流新宿T shirt。圖／Nagi提供
職人刺繡帽。圖／Nagi提供
職人刺繡帽。圖／Nagi提供

拉麵

延伸閱讀

誠意十足的麵屋！雲林斗六老街裡日式拉麵，三大片叉燒有夠厚

拉麵加點8顆鵪鶉蛋！男漏看2關鍵字 端上桌驚變「爆蛋餐」

全台海拔最高的拉麵店！ 南投粉紅櫻相伴「星嵐拉麵」一周限定3天 賞櫻邊吃拉麵 視覺味覺雙饗宴

巨人軍來台／台日巨蛋差異 詹子賢：日本有拉麵吃到肥滋滋

相關新聞

SJ圭賢「台北一日遊VLOG」來了！首嘗「雙月」掀意外插曲 「同款必點菜單」請收藏

韓星同款餐廳來了！SUPER JUNIOR成員圭賢在個人YT頻道上傳「台灣VLOG第一彈」，分享快閃台北吃到的道地美食餐廳「雙月」，從點單到品嘗都能看出他對美食的熱愛與期待，同時公開了...

台中大遠百、板橋大遠百餐飲擴張 台中獨家「旭集」明年進駐

國際精品、餐飲，可說是目前百貨商場當家，業績、人潮指標的兩大樑柱。疫情期間國內出現精品大暴買、業績跳躍成長的繁景，也因為...

蘭餐廳4月攜手越南AKUNA於台北共演 再創當代日料新意

連年獲得《米其林指南》推薦肯定的台北蘭餐廳，在新主廚佐藤清（Sato Kiyoshi ）於2023年10月上任後，奠定「...

18品牌優惠齊發！ 32週年「米塔集團」滿1000送300　對中「3、2」銅板價32元開吃

18品牌優惠齊發！ 「米塔集團」32週年滿千送百優惠 對中「3、2」銅板價32元開吃

7-ELEVEN開賣「名廚義大利麵」 經典松露水管麵奢華感滿滿

超商鮮食質感升級，7-ELEVEN攜手專業職人精心研發獨家新品，自3月20日起將首度與榮獲義大利餐飲權威評鑑指南二蝦殊榮...

爭鮮「白飯便當」又來了！2款盲盒口味 加碼抽買1送1

隨著愚人節即將到來，由爭鮮推出、看似整盒只有白飯的「飯裡藏鮮」又再度登場！此次不僅附上插畫家聯名貼紙，還可參與抽獎，有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。