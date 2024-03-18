炸雞、炸蝦加啤酒 吉豚屋「CHILL嗨嗨組合」現省95元

快時尚品牌H&M公布了下一聯名品牌就是來自韓國，同時也是天團BLACKPINK的愛牌「Rokh」，讓女生們都要尖叫了！這位受Phoebe Philo賞識，並曾加入CÉLINE設計團隊工作三年的設計師Rok Hwang，可說是師承時髦極簡風格，讓人很期待完整系列的曝光！

2024-03-18 20:48