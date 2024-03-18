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炸雞、炸蝦加啤酒 吉豚屋「CHILL嗨嗨組合」現省95元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「吉豚屋」限時推出「CHILL嗨嗨組合」。圖／吉豚屋提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「吉豚屋」限時推出「CHILL嗨嗨組合」。圖／吉豚屋提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連鎖日式豬排店「吉豚屋」自即日起至3月31日期間，限時推出「CHILL嗨嗨組合」，一次結合炸雞、炸蝦與三得利啤酒，讓民眾可以輕鬆享受下班後的微醺時光，優惠價現省95元。

許多人喜歡享受小酌一杯的樂趣，但卻又擔心不小心過量，或是點太多配菜吃不完。吉豚屋本次的「CHILL嗨嗨組合」採用輕量化的個人組合，內含有日本獨家炸粉裹製而成的「唐揚炸雞」1塊、炸海老1尾，再搭配日本進口的「The PREMIUM MALT'S」三得利啤酒1支，原價294元，會員獨享價199元，約享68折優惠，適合一個人輕鬆享用。

除此之外，3月31日前，吉豚屋也推出「吉饗三拼丼」，內含有牛丼、親子丼、腰內豬排丼等3種元素，一次滿足多重選擇，每份259元，另外還有「吉饗三拼定食」同步販售，每份299元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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