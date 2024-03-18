達美樂大改版！新增巨無霸披薩 海鮮、夏威夷升級復活

甫於日前宣佈將停售海鮮、夏威夷披薩的「達美樂」，今日宣佈全新菜單「復活」。相較於過去菜單，達美樂加入干貝、大白蝦，還有台灣在地的金鑽鳳梨、杏鮑菇等許多元素，推出25款「升級版披薩」。其中就包含升級版的「極致干貝海鮮披薩」，以及「金鑽夏威夷披薩」。同時還有全新、市場最大的「巨無霸」尺寸，適合4～6人共享。為慶祝全新菜單上市，即日起至4月21日期間，外帶「極致干貝海鮮大披薩」優惠價299元，另外參與粉絲團活動，也有機會免費獲得極致系列披薩。

達美樂即日起推出全新菜單，原本共有30餘款口味，縮減成為25款，並且宣稱超過50%的食材進行升級。例如原本的罐頭鳳梨，改使用台灣在地金鑽鳳梨；火腿片改為台畜火腿，另外還有使用彰化杏鮑菇、在地小農蕃茄等食材。達美樂執行長班傑明奧本就表示，相較於短期的特殊口味，更希望讓披薩尋求與台灣在地食材連結，並且能在台提供高品質的披薩。

全新菜單中，延續有經典、招牌、極致、黃金等4種系列，並且在大披薩、小披薩、個人披薩之餘，再新增16吋的「巨無霸」尺寸，為連鎖披薩品牌中的最大型披薩，適合4～6人共享。至於升級版的「極致干貝海鮮披薩」，使用的8顆大干貝，並搭配重量升級2.5倍的印度洋大白蝦、新鮮洋蔥、菠菜、蟹味條等食材，每款售價149～1,400元。至於升級復活的「金鑽夏威夷」，則是129～1,040元不等。其他還有小農蕃茄瑪格麗特、在地食鮮總匯、金鑽龍蝦沙拉、黃金干貝海鮮等口味，並有7款「四喜披薩」。

除此之外，新菜單也針對副食品新增「青花椒雞」、「鹽酥杏鮑菇」、「紫薯地瓜球」等3款全新品項，並且設計出2款新的套餐方案，外帶價各為499、599元。同時達美樂仍維持「外帶披薩半價」，「外送買大送小、買巨送大」等優惠。但是原本「外帶3個大披薩699元」的方案，則調整為「外帶3個大披薩799元」。

業者表示，目前達美樂在台共計有189間分店，未來規劃每年拓展10～15間分店，目標可達400間店。隨著新菜單上市，部份口味因食材升級、調整配料，價格略有調漲，也是繼去年12月後，達美樂再次調整菜單價格，但仍有部份口味維持原價，方便不同族群的消費者選擇。