To b. by agnès b.帶你穿出春季流行關鍵 法式優雅結合日式街頭就對了！

法國時尚品牌agnès b.旗下洋溢女孩氣息的To b. by agnès b.系列,在春季以「To Be Icons」為主題,運用經典元素,打造多款全新單品。於自在隨興的法式優雅中,加入俐落率性的日式街頭特色,為青春世代形塑出新經典樣貌。

To b. by agnès b.服裝中常見的手繪風格愛心、手寫字訊息,於這季以創意形式重新組合,打造滿版印花圖騰。並運用在百褶過膝裙、寬鬆襯衫、長版罩衫,皆以黑白配色凸顯視覺印象。同時短版拉鍊外套、細百褶半身裙等人氣單品,還以金屬色澤進行新演繹,會隨光線映照出光彩。經典黑色對To b. by agnès b.來說也是品牌DNA之一,揉合法式輪廓,呈現出剪裁流暢修身的黑色中性休閒西裝外套、開襟外套與寬褲,簡單配搭白色圓領T恤,無論出席正式或休閒場合,皆能出眾有型。另外To b. by agnès b.還結合軍裝設計元素,彰顯俐落個性與瀟灑態度。全系列以飛行員夾克為重點單品,採用舒適尼龍布料製作,寬鬆直筒短版剪裁,袖口與腰部以具彈性的羅紋布料內縮,呈現蓬鬆外觀,更顯俏皮可愛。

To b. by agnès b.服裝中常見的手繪風格愛心、手寫字訊息,於這季以創意形式重新組合,打造滿版印花圖騰。/agnès b.提供

同為法國時尚品牌的Maje則是著眼於設計本質,以時尚簡約輪廓彰顯服飾特色,帶來多款獨特造型像是風衣、寬版牛仔褲、狩獵風格襯衫,還有引人注目的綠色Miss M包包。同時,Maje還宣傳廣告中展示這些必備款式,並以素淨的背景襯托每個細節,向簡約美學致敬。

To b. by agnès b.還結合軍裝設計元素,彰顯俐落個性與瀟灑態度。/agnès b.提供

Maje春季系列則是著眼於設計本質,以時尚簡約輪廓彰顯服飾特色,帶來多款獨特造型。圖/Maje提供