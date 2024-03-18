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To b. by agnès b.帶你穿出春季流行關鍵 法式優雅結合日式街頭就對了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
經典黑色對To b. by agnès b.來說也是品牌DNA之一，揉合法式輪廓，呈現出剪裁流暢修身的黑色中性休閒西裝外套、開襟外套與寬褲。圖／agnès b.提供
經典黑色對To b. by agnès b.來說也是品牌DNA之一，揉合法式輪廓，呈現出剪裁流暢修身的黑色中性休閒西裝外套、開襟外套與寬褲。圖／agnès b.提供

法國時尚品牌agnès b.旗下洋溢女孩氣息的To b. by agnès b.系列，在春季以「To Be Icons」為主題，運用經典元素，打造多款全新單品。於自在隨興的法式優雅中，加入俐落率性的日式街頭特色，為青春世代形塑出新經典樣貌。

To b. by agnès b.服裝中常見的手繪風格愛心、手寫字訊息，於這季以創意形式重新組合，打造滿版印花圖騰。並運用在百褶過膝裙、寬鬆襯衫、長版罩衫，皆以黑白配色凸顯視覺印象。同時短版拉鍊外套、細百褶半身裙等人氣單品，還以金屬色澤進行新演繹，會隨光線映照出光彩。經典黑色對To b. by agnès b.來說也是品牌DNA之一，揉合法式輪廓，呈現出剪裁流暢修身的黑色中性休閒西裝外套、開襟外套與寬褲，簡單配搭白色圓領T恤，無論出席正式或休閒場合，皆能出眾有型。另外To b. by agnès b.還結合軍裝設計元素，彰顯俐落個性與瀟灑態度。全系列以飛行員夾克為重點單品，採用舒適尼龍布料製作，寬鬆直筒短版剪裁，袖口與腰部以具彈性的羅紋布料內縮，呈現蓬鬆外觀，更顯俏皮可愛。

To b. by agnès b.服裝中常見的手繪風格愛心、手寫字訊息，於這季以創意形式重新組合，打造滿版印花圖騰。／agnès b.提供
To b. by agnès b.服裝中常見的手繪風格愛心、手寫字訊息，於這季以創意形式重新組合，打造滿版印花圖騰。／agnès b.提供

同為法國時尚品牌的Maje則是著眼於設計本質，以時尚簡約輪廓彰顯服飾特色，帶來多款獨特造型像是風衣、寬版牛仔褲、狩獵風格襯衫，還有引人注目的綠色Miss M包包。同時，Maje還宣傳廣告中展示這些必備款式，並以素淨的背景襯托每個細節，向簡約美學致敬。

To b. by agnès b.還結合軍裝設計元素，彰顯俐落個性與瀟灑態度。／agnès b.提供
To b. by agnès b.還結合軍裝設計元素，彰顯俐落個性與瀟灑態度。／agnès b.提供

Maje春季系列則是著眼於設計本質，以時尚簡約輪廓彰顯服飾特色，帶來多款獨特造型。圖／Maje提供
Maje春季系列則是著眼於設計本質，以時尚簡約輪廓彰顯服飾特色，帶來多款獨特造型。圖／Maje提供

Maje春季系列中有著引人注目的綠色Miss M包包。圖／Maje提供
Maje春季系列中有著引人注目的綠色Miss M包包。圖／Maje提供

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