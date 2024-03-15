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米其林三星名廚坐鎮！高雄頂級粵菜「雋」每人3680起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鮮蟹肉干撈官燕。記者陳睿中／攝影
鮮蟹肉干撈官燕。記者陳睿中／攝影

旗下擁有「Liberté」、「承Sho」等星級餐廳的國城建設，今年邀請連續5年拿下米其林3星榮耀的粵菜名廚陳泰榮擔任餐飲總監，在高雄開設全新粵菜餐廳「雋 GEN」，以精緻化的套餐型態，讓民眾可以品嚐到秘製鮑魚炆泰國米、陳年菜脯鮑魚扣花菇、鮮蟹肉干撈官燕等菜色，預計於3月22日正式開幕。

「雋」位於高雄軟體園區的國城UFO總部一樓，整體空間以現代手法整合多層錯落的空間，在俐落的線條中帶有傳統的人文風雅。全店設有88席座位，包括可以欣賞師傅手藝的U型板前區，還有半開放的6人座位、24人的大型包廂、12人的中型包廂，以及小型包廂。同時廚房位置與出餐動線也經細心考量，加上各空間的保溫櫃與烹飪台，藉此維持料理上桌的溫度。作為餐廳標誌的「雋」字，更是出自書法大師張月華之手。

擔任「雋」餐飲總監的陳泰榮，業界人稱「早哥」，出身澳門，從葡京酒店見習做起，歷經龍鳳樓、香港九記海鮮、寒舍集團等歷練，過去更曾率領「頤宮」團隊，自2018年起，連續5年拿下米其林三星榮耀。至於行政主廚胡鑑波，出身香港，擁有港澳台三地的星級飯店歷練，同樣擁有精湛手藝。兩位廚齡合計超過80年的名廚，以傳統為骨幹，結合傳承正統粵菜的核心理念，透過重現80年代經典粵菜的型態，為雋的料理打下主軸。

為呈現精緻化粵菜，雋採位上套餐模式，共計有「掬粵」、「長樂」、「自得」三種方案，各為3,680、5,280、8,880元。以「長樂」為例，先以「蝦米醬荳絲／梅菜鴨舌／花椒拌鮮鮑」作為開場，讓味蕾做好充足準備。「鮮蟹肉干撈官燕」則是重現香港經濟起飛期的高檔料理，將金絲燕燕窩泡發後以上湯煨煮，再配上先蒸後煎的青蟹肉、金華火腿絲製成熱菜，能夠品嚐燕窩本身的口感與蟹肉的甘甜，還有一碗雞湯相配。

看似西式的「波特酒和牛臉頰」，選用澳洲和牛臉頰部位，以波特酒、洋蔥、八角、香葉等配方製成的滷水慢燉2小時，入口軟嫩，配菜則是包裹著薏仁的娃娃菜卷，為肉品增添輕盈感。另道「陳年菜脯鮑魚扣花菇」，取六頭罐頭鮑悶蒸6小時，花菇則是以薑、蔥、雞、豬等素材製成的紅燒高湯煨煮入味，搭配鮑魚以鮑汁慢煮，除了鮑魚本身的彈牙與鮮美外，花菇富含彈性與水分，細緻鮮香，十分討喜。搭配上30年客家老菜脯，令整體風味紮實又具溫潤鹹香。

「豉汁蒸鮮魚」選用去骨取件的紅條魚肉，加上由陳皮、豉汁調製的醬汁蒸至斷生，微辣又富醬香的佐醬，也突顯魚肉的鮮度、膠質與甜感。考驗主廚功力的「瑤柱蛋白炒飯」，依次炒香蛋白、薑末爆香，還有加入白米飯、干貝、四季豆快炒，最後加入瑤柱絲拌炒，顆粒分明、香氣充沛，乾爽中帶著滑順油脂香。最後則是以香氣醇厚的「現磨杏仁茶」，以及特製流沙芝麻球、油條作為結尾。

除此之外，在不同套餐中，也能品嚐到主廚的其他作品。陳泰榮本身最推薦的「秘製鮑魚炆泰國米」採用香港傳統燜飯作法，將雞丁、花菇炒香，加入鮑汁、瑤柱，並放入泰國米拌炒至收汁。至於另道「文武鴨燉鮮鮑魚」，乃是主廚揉合傳統與新派思維的作品，除了將老鴨、豬腳熬成湯底，也創意加入燒鴨共同熬煮，再配上新鮮南非鮑魚增添層次風味，同樣值得一試。

【雋 GEN】

地址：高雄市前鎮區復興四路8號1樓

電話：07-338-4885

「雋」餐飲總監陳泰榮（圖左）、行政主廚胡鑑波。記者陳睿中／攝影
「雋」餐飲總監陳泰榮（圖左）、行政主廚胡鑑波。記者陳睿中／攝影
蝦米醬荳絲／梅菜鴨舌／花椒拌鮮鮑。記者陳睿中／攝影
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瑤柱蛋白炒飯。記者陳睿中／攝影
瑤柱蛋白炒飯。記者陳睿中／攝影
波特酒和牛臉頰。記者陳睿中／攝影
波特酒和牛臉頰。記者陳睿中／攝影
豉汁蒸鮮魚。記者陳睿中／攝影
豉汁蒸鮮魚。記者陳睿中／攝影
餐廳設置有U型板前區，讓賓客可以近距離欣賞師傅手藝。圖／雋提供
餐廳設置有U型板前區，讓賓客可以近距離欣賞師傅手藝。圖／雋提供
陳年菜脯鮑魚扣花菇。記者陳睿中／攝影
陳年菜脯鮑魚扣花菇。記者陳睿中／攝影
國城建設再於高雄打造「雋」，預計3月22日正式開幕。圖／雋提供
國城建設再於高雄打造「雋」，預計3月22日正式開幕。圖／雋提供
雋設有不同大小的包廂，適合不同團體的用餐需求。圖／雋提供
雋設有不同大小的包廂，適合不同團體的用餐需求。圖／雋提供
現磨杏仁茶佐流沙芝麻球、油條。記者陳睿中／攝影
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