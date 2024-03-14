beautySTAGE x @cosme美妝推薦 全站消費3000現折200

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春夏挑選底妝產品，消費者傾向挑選具有防曬功能的底妝，beautySTAGE美麗台推薦夏天必備底妝Estée Lauder雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底，搭配今年新上市的粉持久毛孔隱形柔焦妝前乳，打造無瑕柔霧濾鏡美肌。還有獲得殿堂賞的LANCÔME蘭蔻零粉感超持久粉底，在beautySTAGE美麗台都買得到。

除了美麗的底妝，卸妝同樣重要，beautySTAGE美麗台獨家推出BOBBI BROWN芭比波朗超輕水感茉莉淨妝油獨家組，清爽不油膩的水感質地、添加12種精粹成份，主打卸妝就是一種享受。

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