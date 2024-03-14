快訊

虐童案生母身分遭起底！爆凌虐男友新歡被通緝 產子完人間蒸發

啟動朝野對話與柯文哲談國政！蔡總統也邀朱立倫見面 國民黨回應了

遭質疑如何公正面對虐童專案報告 藍委王育敏：明辭兒盟董事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

beautySTAGE x @cosme美妝推薦 全站消費3000現折200

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越beautySTAGE美麗台聯手@cosme，精選年度「@cosme台灣美妝大賞」及「網友口碑推薦排行榜」清單，即日起至3月25日全站消費滿3,000元現折200元。圖／新光三越提供
新光三越beautySTAGE美麗台聯手@cosme，精選年度「@cosme台灣美妝大賞」及「網友口碑推薦排行榜」清單，即日起至3月25日全站消費滿3,000元現折200元。圖／新光三越提供

正逢美妝保養換季與春妝新上市，新光三越beautySTAGE美麗台今年再度聯手化妝品使用心得及排行榜綜合網站@cosme，精選年度「@cosme台灣美妝大賞」及「網友口碑推薦排行榜」清單，掌握最新保養趨勢、網友好評單品與春夏話題新品。不只如此還有限時加碼優惠，即日起至3月25日全站消費滿3,000元現折200元。

Estée Lauder雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露再次霸榜年度綜合大賞，beautySTAGE美麗台推出小棕鐵粉囤貨組限時5.1折，買50ml送49ml。有「光圈眼萃」之稱的CLARINS克蘭詩黃金亮眼激萃、頗受網友好評的「大眼冰珠」LANCÔME蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹，及SHISEIDO資生堂國際櫃紅妍超導循環眼部精華，分別獲選眼部精華大賞第一至三名。beautySTAGE美麗台推出LANCÔME雙倍大眼冰珠體驗組限時6.1折。

春夏挑選底妝產品，消費者傾向挑選具有防曬功能的底妝，beautySTAGE美麗台推薦夏天必備底妝Estée Lauder雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底，搭配今年新上市的粉持久毛孔隱形柔焦妝前乳，打造無瑕柔霧濾鏡美肌。還有獲得殿堂賞的LANCÔME蘭蔻零粉感超持久粉底，在beautySTAGE美麗台都買得到。

除了美麗的底妝，卸妝同樣重要，beautySTAGE美麗台獨家推出BOBBI BROWN芭比波朗超輕水感茉莉淨妝油獨家組，清爽不油膩的水感質地、添加12種精粹成份，主打卸妝就是一種享受。

除此之外，beautySTAGE美麗台五家門市同步展售「2023年度@cosme台灣美妝大賞」商品，美妝迷可以現場體驗、選購。即日起加入beautySTAGE美麗台官方LINE並綁定OMO會員，即可享共300元折價券，於任一門市消費滿2,800元再加贈富士山造型「雪山泡泡入浴劑」，享受春夏清甜果香沐浴時光。

新光三越skm online即日起至3月25日還有「春遊採購季」，全站指定商品消費滿5,000元現折400元、精品消費滿10,000元現折500元，回饋折抵無上限。

beautySTAGE美麗台Estée Lauder小棕鐵粉囤貨組價值8,613元，特價4,380元（5.1折）。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台Estée Lauder小棕鐵粉囤貨組價值8,613元，特價4,380元（5.1折）。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台Estée Lauder粉持久完美持妝粉底價值3,080元，特價2,250元（7.3折）。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台Estée Lauder粉持久完美持妝粉底價值3,080元，特價2,250元（7.3折）。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台LANCÔME雙倍大眼冰珠體驗組價值10,165元，特價6,200元（6.1折）。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台LANCÔME雙倍大眼冰珠體驗組價值10,165元，特價6,200元（6.1折）。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台BOBBI BROWN超輕水感茉莉淨妝油獨家組價值2,514元，特價2,150元（8.6折）。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台BOBBI BROWN超輕水感茉莉淨妝油獨家組價值2,514元，特價2,150元（8.6折）。圖／新光三越提供

美妝 蘭蔻

延伸閱讀

初春必備3款水潤粉底液推薦！一起為新季節打造柔透水嫩肌

24秋冬時裝周／CELINE重返60年代 全新美妝系列搶先曝

農業廢棄物循環利用 台茶18號紅茶渣變身美妝原料

桂綸鎂、陳柏霖完美現身巴黎 最美唇色、底妝都曝光

相關新聞

HOLA首推「用聽的型錄」 以三首經典滾石歌曲詮釋居家

這是一張「用聽的型錄」，HOLA首度與音樂實境節目「滾石摘星號」合作，以三首經典的滾石歌曲，包括「春天花會開」、「等待南...

響應世界睡眠日 大葉高島屋寢具買1送1、頂級床墊7折起

為響應3月15日「世界睡眠日」，大葉高島屋聯合館內寢具、內睡衣品牌推出多項優惠，3月18日前可享7折起優惠價選購舒適寢具...

僅此一天！TWG Tea茶香馬卡龍「買一送一」

甜點控們期盼的「世界馬卡龍日（World Macaron Day）」即將到來，世界奢華茶葉品牌TWG Tea也推出「一日...

beautySTAGE x @cosme美妝推薦 全站消費3000現折200

正逢美妝保養換季與春妝新上市，新光三越beautySTAGE美麗台今年再度聯手化妝品使用心得及排行榜綜合網站@cosme...

玩翻海洋公園 孩童只要100元！悅來大飯店加碼免費晚餐

迎接即將到來的兒童清明連假，遠雄海洋公園聯合遠雄悅來大飯店推出優惠專案，只要是穿搭或配戴園區規定的識別物件，大朋友們入園...

名模Vittoria Ceretti時裝大片再度美出新境界！入手同款穿搭不傷荷包

行家都會買的H&M Studio春夏系列，在日前落幕的巴黎時裝周搶先曝光，更找來影帝李奧納多的名模女友Vittoria Ceretti演繹新時裝大片，高冷又絕美的姿態，讓人也想擁有同款造型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。