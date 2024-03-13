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來台10年！日本保養品牌THREE 宣布撤出台灣原因曝光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
日本保養品牌THREE，宣布撤出台灣。圖／摘自臉書粉絲團
日本保養品牌THREE，宣布撤出台灣。圖／摘自臉書粉絲團

由東方美集團代理，來台10年的日本植萃保養品牌THREE，由代理商正式宣布將在台灣結束代理與營業，將在5月19日起陸續結束THREE品牌專櫃經營，8月31日正式結束代理，消息一出，讓不少喜歡THREE的粉絲大呼難過。

美妝界今年不平靜，The Body Show美體小舖在全球各公司，紛紛宣布破產與結束營業，法國品牌Vichy薇姿也宣布5月起，陸續關閉台灣線上線下的零售點。

根據東方美的聲明中指出，因為THREE日方經營人事大幅調整，經營策略也改變，因此宣布結束代理，5月19日起陸續結束THREE品牌專櫃經營，另外針對消費者權益，也表示購物消費回饋、生日禮、其他優惠券等，都只能使用到4月30日止。消費者想要買，得趁最後母親節檔期入手。

THREE標榜為NATURAL、HONEST、CREATIVE，旗下保養品以植萃成份為主，也會使用有機認證的相關原料，其中最有名的是平衡精萃系列，採用精油與香氛，加上敏感性肌膚可以使用，在台灣呈現出自然療癒的風貌，也累積不少愛用者。

日本保養品牌THREE，宣布撤出台灣。圖／東方美提供
日本保養品牌THREE，宣布撤出台灣。圖／東方美提供
日本保養品牌THREE，宣布撤出台灣。圖／東方美提供
日本保養品牌THREE，宣布撤出台灣。圖／東方美提供

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