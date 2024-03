輕奢鑽飾迎接浪漫春季 亞立詩粉紅浪漫 AHKAH玩馬賽克

迎接浪漫得春季,台灣鑽飾品牌亞立詩(ALUXE)推出全新ROSÉ My Love系列,以極罕見的粉紅鑽石為主打,展現婚戒設計的無限魅力和精湛工藝。粉色,是愛情的象徵,也是浪漫的代名詞,ROSÉ My Love將這份情意融入設計,全系列限量七款戒指,均採用粉紅鑽石搭配包括明亮雷地恩切工、心型切工、枕型切工、橢圓型切工等經典花式車工主鑽,可搭配18 K白金或玫瑰金等不同色調貴重金屬,並提供不同程度的配鑽鑲嵌設計,全方位展現粉鑽的甜美魅力。

日系輕珠寶品牌AHKAH春夏系列則以 「dear MUSE致獻繆斯女神」為題,將歐洲中世紀的馬賽克鑲嵌藝術化作珠寶,結合多樣切割、尺寸各異的鑽石,創作出宛如馬賽克藝術般的繁複美感,構成生動閃爍的光影對比。mosaic nova系列以對稱排列的方式結合長階梯形切割鑽石與公主方形切割鑽石,鑲嵌於點綴著明亮式切割圓鑽的18K黃金平衡木上;mosaic hoop系列將長階梯形切割鑽石與公主方形切割鑽石以不對稱方式鑲嵌在圓形耳環上,透過奇妙的平衡營造視覺趣味。