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50種食材無限吃！乾杯「麻辣45」變身吃到飽 1人799

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吃到飽方案除可享11種肉品，加價100元，可升級A5日本和牛與MBS8-9+澳洲和牛吃到飽。圖／乾杯提供
吃到飽方案除可享11種肉品，加價100元，可升級A5日本和牛與MBS8-9+澳洲和牛吃到飽。圖／乾杯提供

迎接品牌25週年，「乾杯集團」針對旗下的「麻辣45」，限時推出「799吃到飽」優惠，也是集團首次的吃到飽活動，民眾將可無限享用11種肉品、海鮮、重慶特色食材，總數達50樣。加價100元，還可升級「日本A5和牛」吃到飽。

主打和牛牛油重慶麻辣鍋的「麻辣45」，目前共有台北本店、台中中港店、台南府城店3間門市。本次推出的吃到飽活動，時間自3月15日至4月14日期間限時登場。湯頭提供「純和牛牛油重慶麻辣湯」、「川菜酸菜魚湯」、「和牛清湯」、「柴魚昆布湯」等4種選擇，另外還有50款食材可以無限享用，包括涼拌小物、重慶特色食材、肉品、海鮮、特製手工肉丸、絕配鍋料、生鮮時蔬、主食，其中就包含澳洲安格斯牛、美國雪花牛、台灣產豬梅花等11種肉品，還有爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸等特色食材。用餐時間為100分鐘，每人799元。

除此之外，民眾加價100元，就可升級「A5日本和牛、MBS8-9+澳洲和牛」吃到飽。台南府城店再限定招待「溫體牛心與牛肝」1份。另外加價199元，則可升級「無限暢飲」，可以無限享用Asahi Super Dry生啤酒、金賓Highball，以及檸檬、蜂蜜檸檬等口味的沙瓦，還有王老吉、酸梅汁、養樂多冰沙、蘋果汁、可口可樂等軟性飲料，共達22款飲品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乾杯集團「麻辣45」限時推出「799吃到飽」。圖／乾杯提供
乾杯集團「麻辣45」限時推出「799吃到飽」。圖／乾杯提供

吃到飽 食材

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