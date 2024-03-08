手塚治虫隱藏神作真人化 東京街頭用iPhone 15 Pro拍超狂飛車追逐戲

全球「Shot on iPhone」計畫又有新突破！蘋果近日發布了一支完全使用iPhone 15 Pro拍攝的短片《Midnight》。日本知名電影導演三池崇史將「漫畫之神」手塚治虫的隱藏傑作《Midnight》拍成影片，由著名日本演員賀来賢人、小澤征悅和加藤小夏主演。透過iPhone 15 Pro的強大鏡頭捕捉了東京五光十色的夜景，拍攝出一部充滿活力的19分鐘短片。

「Midnight」是一位深夜計程車司機的名字，由賀来賢人飾演，他在東京街頭行駛，向有需要的人士伸出援手。楓（加藤小夏飾演）為了奪回已故父親的貨車生意，與黑幫首領（小澤征悅飾演）發生衝突。Midnight為了幫助加藤小夏脫離困境，在霓虹燈閃爍的東京街頭進行一場驚心動魄的汽車追逐，所有場景都利用iPhone 15 Pro相機拍攝。

電影導演三池崇史分享：「對於任何立志進入娛樂圈的人來說，手塚治虫就像神一樣。我很高興有這個絕佳的機會利用iPhone將他的作品拍攝成真人版。最初聽說這個計劃時，我對只使用iPhone製作電影持有懷疑態度。然而，在我們測試相機功能後，我的擔憂消失了。隨著拍攝的開始，我確信我們能夠完全使用iPhone來拍攝電影，整個劇組都對iPhone強大的功能感到驚嘆，並享受著作為創作者的快樂和充實的時光。對我來說，iPhone不僅僅是一支手機，更是一部相機。我希望大家都能充分利用iPhone功能，在日常生活發揮無限創意。」

這部短片許多鏡頭的速度感都很強烈，透過「動作模式」可拍攝極其流暢的影片，包括像是加藤小夏跑到她父親不幸去世的現場的場景，就可以調整明顯的晃動、運動和振動。導演表示，「動作模式以動態的方式準確地捕捉場景中拍攝對象的面部表情，同時反映他們的情緒和想法。比傳統穩定器的效果更好，同時又不影響影片的高畫質，確實是一個神奇的功能。」

「電影效果模式除了讓影片更具電影感，拍攝後調整焦點的能力更是讓我留下深刻的印象。你可以不受時間限制，調整焦點至任何一點。我希望能夠加入越來越多像這樣普通攝影設備無法實現的顛覆性功能，打破電影製作人的傳統思維。」

在低光環境下拍攝影片，還可以搭配使用iPhone 15 Pro系列獨有的ProRes Log色彩編碼，改善低光條件下的影片和動作鏡頭，讓用戶即使在較暗的地方也能清晰地捕捉到拍攝對象，也在這部短片的夜景場景中發揮了重要作用。以上優點都讓導演感到非常驚艷。

而透過iPhone 15 Pro系列全新支援USB 3的USB-C連接器，數據傳輸快達每秒10 Gigabit，錄製的4K(60 fps) ProRes影片能直接儲存至外置儲存空間，讓專業後製工作流程更加順暢。

以往用iPhone拍電影沒有出現過的是，這部短片的後製還使用了iPhone 15 Pro系列更升級的LiDAR感測器來創建計程車的3D模型，將手塚治虫在漫畫中天馬行空發揮的汽車追逐戰可以更真實地呈現在畫面中。