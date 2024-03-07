3～5月壽星折1200元！王品「旬嚐」春季新菜上桌
王品旗下鍋物品牌「旬嚐」，自即日起推出春季限定套餐，並且針對3～5月生日的壽星推出專屬優惠，出示證件最高可享生日禮金1,200元，並有機會刮中JOY COLORi鑽石項鍊及雙人套餐餐券。
旬嚐以套餐的型態，提供日式鍋物料理。本季新推出多款春季限定單品，其中開胃小品主廚推薦菜「甜蝦梅酒山藥細麵」，將山藥以細麵呈現，搭配新鮮甜蝦，並以日本choya梅酒調製的醬汁調味，口感清爽、層次豐富。逸品則有每日限量的「和牛刈包」，以澳洲純血和牛作為內餡，並以濃郁醬汁增添風味。順應春季時令，海鮮珠寶盒增加多人套餐限定加購品「花旬鰤魚珠寶盒」將肉質細緻、油脂均勻的鰤魚以花式擺盤呈現，加購價480元。
凡3月至5月壽星於活動期間用餐，消費金額滿1,000元，就可享120元回饋，可累贈，最高上限折抵1,200元，當月壽星再贈送「爆卵海膽馬丁尼」1份，價值748元。另外活動期間內用消費，可獲得刮刮卡1張，有機會獲得JOY COLORi鑽石項鍊，價值23,000元。
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