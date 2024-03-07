3～5月壽星折1200元！王品「旬嚐」春季新菜上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
花旬鰤魚珠寶盒，加購價480元。圖／旬嚐提供
花旬鰤魚珠寶盒，加購價480元。圖／旬嚐提供

王品旗下鍋物品牌「旬嚐」，自即日起推出春季限定套餐，並且針對3～5月生日的壽星推出專屬優惠，出示證件最高可享生日禮金1,200元，並有機會刮中JOY COLORi鑽石項鍊及雙人套餐餐券。

旬嚐以套餐的型態，提供日式鍋物料理。本季新推出多款春季限定單品，其中開胃小品主廚推薦菜「甜蝦梅酒山藥細麵」，將山藥以細麵呈現，搭配新鮮甜蝦，並以日本choya梅酒調製的醬汁調味，口感清爽、層次豐富。逸品則有每日限量的「和牛刈包」，以澳洲純血和牛作為內餡，並以濃郁醬汁增添風味。順應春季時令，海鮮珠寶盒增加多人套餐限定加購品「花旬鰤魚珠寶盒」將肉質細緻、油脂均勻的鰤魚以花式擺盤呈現，加購價480元。

凡3月至5月壽星於活動期間用餐，消費金額滿1,000元，就可享120元回饋，可累贈，最高上限折抵1,200元，當月壽星再贈送「爆卵海膽馬丁尼」1份，價值748元。另外活動期間內用消費，可獲得刮刮卡1張，有機會獲得JOY COLORi鑽石項鍊，價值23,000元。

每日限量的「和牛刈包」。圖／旬嚐提供
每日限量的「和牛刈包」。圖／旬嚐提供
春季新餐點「甜蝦梅酒山藥細麵」。圖／旬嚐提供
春季新餐點「甜蝦梅酒山藥細麵」。圖／旬嚐提供

套餐 生日 鑽石

延伸閱讀

JOY COLORi未來鑽石「遊走巴塞隆納」 微型化高第建築

揪閨密喝下午茶！蛋糕界愛馬仕「Lady M」7週年優惠到月底 雙人套餐現省103元 內用外帶都有優惠

壽星女飲醉遭2陌生男送回家性侵 淫狼事後嫌臭 因遺1物件齊落網

只剩最後一天！王品「來滋烤鴨」今晚結束營業

相關新聞

3～5月壽星折1200元！王品「旬嚐」春季新菜上桌

王品旗下鍋物品牌「旬嚐」，自即日起推出春季限定套餐，並且針對3～5月生日的壽星推出專屬優惠，出示證件最高可享生日禮金1,...

千頌伊也愛吃！韓國「BHC炸雞」6月登台　開幕地點曝光

台灣「韓式炸雞」又多一間！曾在韓劇「來自星星的你」中亮相的韓國知名炸雞品牌「BHC」，已經與橘焱胡同餐飲集團簽約，預計將...

招牌料理＋職人茗茶！飛花落院「3週年茶餐會」只賣5天

為迎接開幕3週年，多次入選500盤的台中預約困難名店「飛花落院」，自3月27日至3月31日期間，限時推出3週年音樂茶餐會...

EASY SHOP「38春日女神節」登場 搶攻婦女節商機

每年3月8日是國際婦女節，身為最了解女性的品牌，台灣奧黛莉旗下的EASY SHOP不錯過任何能寵愛粉絲的機會，即日起至3...

Bottega Veneta全新Line貼圖 萌萌動物大集合免費下載

隨著手機貼圖的興起，不少時尚品牌也相繼在關鍵時刻推出品牌官方Line貼圖，為數位溝通生活添增樂趣與變化。Bottega ...

台中李方艾美酒店結合住宿與美食 推「食宿雙享」搶客

台中李方艾美酒店（Le Méridien Taichung）在迎接新一季的同時，特別推出引人矚目的「食宿雙享」專案，標榜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。