24秋冬巴黎時裝周／香奈兒再現杜維埃 時空交錯如夢幻

香奈兒（CHANEL）於巴黎時間3月5日於巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Ephemere）發表2024/25 秋冬高級時裝系列，正如秀前影片預告，本次重訪對香奈兒女士至關重要的法國度假勝地杜維埃（Deauville），秀場現場與螢幕上同時都重現了杜維埃的木棧道，模特兒浪漫的剪影在不斷變化的光線中漫步，在AIR飄渺的法國電音節奏中拖出長長的影子，融匯出一個超越時間與空間的場域。

JENNIE出席香奈兒2024/25秋冬高級時裝系列大秀。圖／香奈兒提供

「杜維埃是香奈兒品牌最初的起點，1912年，香奈兒女士在那裡開設帽子店，隨後旋即首度推出具前瞻、革命性創新風格的服飾，嘉柏麗香奈兒的一切由此開啟，這段故事對我來說具有重要意義。」香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）述說本次大秀造訪杜維埃，對品牌來說別具意義：除了香奈兒女士開設的店舖，香奈兒也是如今杜維埃美國電影節的官方夥伴之一，而由香奈兒女士摯友Anouk Aimée主演、金獎導演Claude Lelouch 所執導的新浪潮電影「男歡女愛」（A Man and a Woman），也在此取鏡，創造了電影中重要的經典畫面。

香奈兒發表2024/25秋冬高級時裝系列。圖／香奈兒提供

正因為如此豐富的故事，大秀洋溢浪漫詩意與電影氛圍，1920與1970年代邂逅如夢幻交織，剛柔並濟且如電影劇情般張力十足。維吉妮維婭所構思設計的香奈兒2024/25秋冬高級時裝系列，一方面汲取自呈現1920年代香奈兒女士曾穿著的服飾，流暢飄逸的布料自然垂墜、並隨著身體行動自由擺動。陽剛氣概的一面則來自冬日旅居海邊的細膩優雅裝束，在在海風中具有保暖的功能的同時保持優雅，寬肩式短外套和長袍式腰帶大衣裡面搭配斜紋軟呢套裝 – 過膝長度的褶裙、寬鬆舒適的褲裙或九分褲 – 前襟褲裝或背後設有調整袢的褲裝，整體呈現前短後長的輪廓。

香奈兒發表2024/25秋冬高級時裝系列。圖／香奈兒提供

豐富材質、色調與分量感隨著螢幕中的海灘及天空從拂曉到日暮變幻無窮，籠罩在神秘色彩下的服裝色調，也反映一天之中多變的天色，匯聚鮮豔或粉嫩的粉紅色、藕紫色、橘色和淡藍色，搭配棕色及散發金銀絲光澤的金色。服裝上穿插出現海鷗飛翔的濱海景緻、復古的35毫米底片和電影票的印花圖案，體現這座城市與第七藝術、杜維埃美國電影節以及電影「男歡女愛」的連結。

香奈兒發表2024/25秋冬高級時裝系列。圖／香奈兒提供

具有杜維埃風情的粗織水手條紋毛衣和針織衫，裝飾水手領、山形紋印花的絲質襯衫、荷葉邊低領口上衣、連身褲和材質極為輕柔的晨褸交替呈現，柔美的線條令人聯想起輕柔細碎的浪花和徐徐吹拂的微風。粉嫩色系的寬沿帽、五彩繽紛的絲巾、歷久彌新的經典包款、高跟及膝靴和羊皮膝上靴，更是直接與Anouk Aimée 在電影中的穿著遙相呼應。

（由左至右）妮洛普克魯茲、超模娜歐蜜坎貝兒出席香奈兒2024/25秋冬高級時裝系列大秀。圖／香奈兒提供