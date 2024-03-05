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美髮新趨勢！等離子創新技術 讓吹髮即養髮

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
簡約時尚的1字外型，輕巧且更容易持握/圖有你共創提供
簡約時尚的1字外型，輕巧且更容易持握/圖有你共創提供

吹風機一直是家庭必備的生活家電，隨著民眾對於頭髮健康的關注度增加，民眾對於頭髮外觀柔順程度也隨之提升。有時較為乾燥的天氣或頭髮與物品過度摩擦，容易產生靜電而毛躁亂翹。而傳統吹風機在吹整過程中，還可能因為高溫讓使用者的舒適度降低，更造成頭髮熱損傷。

2億等離子有效撫平毛躁，髮質更加光澤柔順/圖有你共創提供
2億等離子有效撫平毛躁，髮質更加光澤柔順/圖有你共創提供

DIKE推出的吹風機擁有創新技術，有效解決消費者最在意的毛躁問題。與市面上其他主打負離子吹風機不同，業者使用高濃度2億等離子技術，可真正消除靜電，達到撫平毛躁並修護毛鱗片，使髮質更加鎖水柔順，整理頭髮更加容易。

特殊1型圓柱設計，更方便旅行時攜帶/圖有你共創提供
特殊1型圓柱設計，更方便旅行時攜帶/圖有你共創提供

頭皮是養護頭髮的重要根源，所以DIKE吹風機配備智能恆溫系統，以每秒進行1000次風溫檢測，確保溫度穩定不過燙，減少頭皮、頭髮的熱損傷。此外，其22m/s的強大風力，搭配專利雙風道與Ｕ型風口設計，可發揮100%風力，經測試最快可在60秒將頭髮吹乾。僅有380克的重量以及1型圓柱設計，滿足了現代人偏好輕巧和方便收納帶出門的需求，好持握的手感更大大提升使用時的舒適度。

DIKE等離子AI造型吹風機目前由有.設計團隊募資，在嘖嘖平台進行預購，民眾快把握限時最低優惠74折起，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

嘖嘖募資平台

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吹風機 頭髮

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