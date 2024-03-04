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RIMOWA打造帥氣黑手提箱、登機箱 重新定義菁英人士品味

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
RIMOWA Original Compact Black公事登機箱，49,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Compact Black公事登機箱，49,200元。圖／RIMOWA提供

在過去，奢華行李裝備品牌RIMOWA屢屢因應不同季節，推出限定配色新品，吸引全球時髦人士的關注。但此次品牌卻反其道而行，運用質感黑色來裝飾，打造出全新手提箱與登機箱，擁有帥氣外觀，上手後立即提升品味。

此次全新黑色系列中有時常於好萊塢電影中現身的Attaché手提箱，RIMOWA將其悠久設計融入適合日常商務使用的款式上，既保留前身的復古Logo，並經過重新詮釋讓輪廓更加纖薄。而且拋光表面壓紋有RIMOWA溝槽式標誌，搭配柔和圓角邊緣、符合人體工學的手把和金屬密碼鎖；內部採用奢華黑色皮革，兩個隔層可存放筆記型電腦和文件。另外一款Original Compact Black登機箱，專為日常出行或短途旅行而設，只要拆下風琴式隔層，便可將公事箱轉變為輕便的行李箱。同時，箱內設有拉鍊間隔，可整齊擺放工作所需物品，還有多個擺放隨身物品的夾層，和可收納16吋筆記型電腦的軟墊間隔，且能方便放進高鐵及飛機的行李架上。

RIMOWA Attaché Black手提箱，69,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Attaché Black手提箱，69,500元。圖／RIMOWA提供

同樣是商務人士最愛的TUMI則自新加坡的街景獲得啟發，呈現春季系列行李裝備。其中最吸睛的莫過於是以螢光綠、淡藍裝飾的19 Degree國際旅行可擴展四輪登機箱；還有把經典19 Degree鋁合金系列箱身縮小，打造出輕便四輪公事登機箱和手拿包，藉以展現品牌的活力和多樣性。

TUMI 19 Degree淡藍國際旅行可擴展四輪登機箱，32,200元。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree淡藍國際旅行可擴展四輪登機箱，32,200元。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree螢光綠國際旅行可擴展四輪登機箱，32,200元。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree螢光綠國際旅行可擴展四輪登機箱，32,200元。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree鋁合金手拿包，47,800元。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree鋁合金手拿包，47,800元。圖／TUMI提供

Rimowa 品牌 密碼 行李箱

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