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韓國排名第一餐旅學院來台 講授韓式飯捲和日式壽司「醋飯天條」關鍵

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
又松大學國際餐旅系教授金慧珍（左）及講師林賢宇（右）傳授正宗泡菜、飯捲製作秘訣。圖／弘光科大提供
又松大學國際餐旅系教授金慧珍（左）及講師林賢宇（右）傳授正宗泡菜、飯捲製作秘訣。圖／弘光科大提供

網紅「醋飯天條」引發話題，弘光科技大學邀請姊妹校韓國又松大學國際餐旅系教授金慧珍（Hyejin Kim）、韓國廚藝系教授申美敬（Mikyeong Shin）及講師林賢宇（Hyunwoo lm）到學校傳授學生正宗泡菜、飯捲製作秘訣，強調韓式飯捲和日式壽司最大的不同在於，飯捲使用白米飯、壽司用醋飯。

金慧珍示範韓式飯捲指出，日本壽司使用壽司米製作醋飯，但韓式飯捲使用一般的白米飯，白飯中僅拌入少許盬及芝麻油，包進飯捲裡的牛肉、蛋、紅蘿蔔、青菜各別烹調過，才包進飯捲裡，每種食材均呈現出本身的風味，搭配吃起來層次更豐富。

泡菜、飯捲教學課程由金慧珍主講及示範，另一名教授申美敬及講師林賢宇則從旁協助。金慧珍拿出事先用鹽醃過的大白菜，用英文解說，製作前需要先嚐一下已醃過白菜的鹹度、軟硬度是否適中，如果太鹹可以用冷開水沖淡一些。再將辣椒粉、魚露、蒜末、洋蔥、糖和放涼的麵粉糊等醬料，混合均勻，把醃過瀝好水的白菜加進來，和拌好的醬料一起拌一拌，即可放進密封容器裡熟成。

林賢宇補充說，韓國每個地方及不同家庭的泡菜製作方法、配方不盡相同，各有不同風味，但醃大白菜時，一定要用粗鹽，如果用一般食用精鹽會有苦味。

弘光科大餐旅管理系系主任吳松濂說，又松大學餐旅學院排名全韓國第一，秉承國際化、特性化、實用型的人才培養方針辦學，和弘光餐旅系培育餐旅人才理念相同。為提供學生國際多元餐飲文化學習環境，在國際處協助下，安排又松大學教授到校做泡菜、飯捲教學課程，系上將持續透過與亞洲、歐美各國國際交流活動及課程，不斷提升學生國際高端餐旅就業移動力。

又松大學國際餐旅系教授金慧珍（右一）示範正宗泡菜、飯捲製作方法。圖／弘光科大提供
又松大學國際餐旅系教授金慧珍（右一）示範正宗泡菜、飯捲製作方法。圖／弘光科大提供
課程最後讓學生分組實際製作飯捲。圖／弘光科大提供
課程最後讓學生分組實際製作飯捲。圖／弘光科大提供

壽司 食材

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