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開幕用餐5折 西門「築間麻辣鍋」有6款湯底、百款食材

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
築間最新品牌「築間麻辣鍋」，將於3月8日插旗西門町。圖／築間餐飲集團提供
築間最新品牌「築間麻辣鍋」，將於3月8日插旗西門町。圖／築間餐飲集團提供

旗下擁有多個餐飲品牌的「築間餐飲集團」，將於3月8日於台北西門町商圈開設全新品牌「築間麻辣火鍋」，標榜提供6款湯底、還有精選肉品、滷味、炸物等百餘款食材，並且營業至凌晨2:30。為慶祝新店開幕，開幕當天可享「全桌5折」、當週則可享88折優惠。

「築間麻辣火鍋」為築間第3個鍋物品牌，首店距離西門捷運站步行約5分鐘，店內規劃96席座位，並設置有4～10人的半開放包廂。全店採單點消費方式 ，「單鍋」選擇單一湯底，基本費每人130元；每桌加價158元，則可升級鴛鴦鍋。湯底共提供和牛油川麻鍋、經典麻辣鍋、眷村酸白菜粵式老火湯、胡椒豬肚骨及菌菇山珍湯等6種湯底，其中經典麻辣鍋，可享無限續加鍋底。

食材部份，店內提供台灣手切溫體牛、溫體豬及溫體松坂豬，還有日本和牛、美國牛等多種肉品。同時築間麻辣鍋並提供有耙滷土雞爪、紅油牛仔骨及火山豬排骨等「鎮店八寶」，以及川渝老釀滷水盤、紅油耙豬腳、香酥雪蟹腳等滷味、私房鍋邊菜與炸物，共計有百餘款的食材與餐點選擇。

築間麻辣鍋預計於3月8日正式開幕。為慶祝新店登場，開幕當日可享「用餐5折」的限時優惠；開幕當週則可享「用餐88折」。

火鍋 築間

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