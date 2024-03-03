聽新聞
test
0:00 / 0:00
開幕用餐5折 西門「築間麻辣鍋」有6款湯底、百款食材
旗下擁有多個餐飲品牌的「築間餐飲集團」，將於3月8日於台北西門町商圈開設全新品牌「築間麻辣火鍋」，標榜提供6款湯底、還有精選肉品、滷味、炸物等百餘款食材，並且營業至凌晨2:30。為慶祝新店開幕，開幕當天可享「全桌5折」、當週則可享88折優惠。
「築間麻辣火鍋」為築間第3個鍋物品牌，首店距離西門捷運站步行約5分鐘，店內規劃96席座位，並設置有4～10人的半開放包廂。全店採單點消費方式 ，「單鍋」選擇單一湯底，基本費每人130元；每桌加價158元，則可升級鴛鴦鍋。湯底共提供和牛油川麻鍋、經典麻辣鍋、眷村酸白菜粵式老火湯、胡椒豬肚骨及菌菇山珍湯等6種湯底，其中經典麻辣鍋，可享無限續加鍋底。
食材部份，店內提供台灣手切溫體牛、溫體豬及溫體松坂豬，還有日本和牛、美國牛等多種肉品。同時築間麻辣鍋並提供有耙滷土雞爪、紅油牛仔骨及火山豬排骨等「鎮店八寶」，以及川渝老釀滷水盤、紅油耙豬腳、香酥雪蟹腳等滷味、私房鍋邊菜與炸物，共計有百餘款的食材與餐點選擇。
築間麻辣鍋預計於3月8日正式開幕。為慶祝新店登場，開幕當日可享「用餐5折」的限時優惠；開幕當週則可享「用餐88折」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言