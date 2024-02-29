雙色更搶眼！日系設計師「拼接」包 下周開賣手刀搶

人和人之間都有無形的牽絆，一如磁鐵間的正負相吸。擅長打造幾何風格的BAO BAO ISSEY MIYAKE從磁鐵得到啟發，將推全新「Duo」系列包款，帶來顏色的衝撞疊加，好玩、隨時隨地，有型、一次滿足兩種色彩願望。

由於將在三月推出全新Duo系列，BAO BAO ISSEY MIYAKE也率先發表了一只約23秒的短影片，影片從兩個U形、一灰色一黃色的磁鐵相吸開始，BAO BAO ISSEY MIYAKE經典的三角形PVC塑膠片從一片、一組、到一個，偶爾碰撞、偶爾移動，在巧妙的背景音樂中，由2D到3D，甚至變形成一個立方體、再由階梯上滾落，宛如擁有了生命力，討喜可愛。