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雙色更搶眼！日系設計師「拼接」包 下周開賣手刀搶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以相吸的磁鐵為靈感，Duo系列同時使用兩個顏色、兩個提把，玩趣十足。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
以相吸的磁鐵為靈感，Duo系列同時使用兩個顏色、兩個提把，玩趣十足。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供（合成圖）

人和人之間都有無形的牽絆，一如磁鐵間的正負相吸。擅長打造幾何風格的BAO BAO ISSEY MIYAKE從磁鐵得到啟發，將推全新「Duo」系列包款，帶來顏色的衝撞疊加，好玩、隨時隨地，有型、一次滿足兩種色彩願望。

由於將在三月推出全新Duo系列，BAO BAO ISSEY MIYAKE也率先發表了一只約23秒的短影片，影片從兩個U形、一灰色一黃色的磁鐵相吸開始，BAO BAO ISSEY MIYAKE經典的三角形PVC塑膠片從一片、一組、到一個，偶爾碰撞、偶爾移動，在巧妙的背景音樂中，由2D到3D，甚至變形成一個立方體、再由階梯上滾落，宛如擁有了生命力，討喜可愛。

原來Duo系列的名稱是從拉丁語中轉譯而來，有著「一對」、「兩個」的意思，BAO BAO ISSEY MIYAKE因而將一個包拆分為二，具有兩個顏色、兩個提把，將讓人隨喜好或場合、恣意造型，而雙面、雙色的設計也像是一人分飾二角，一個人同時擁有兩種風格。影片已可在BAO BAO ISSEY MIYAKE官方Instagram帳號中欣賞，全系列則預定將在3月6日（三）、正式上市。

為了新系列Duo問世，BAO BAO ISSEY MIYAKE在官方instagram帳號中，率先發表了一只約23秒的短影片。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
為了新系列Duo問世，BAO BAO ISSEY MIYAKE在官方instagram帳號中，率先發表了一只約23秒的短影片。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE全新Duo系列，將在3月6日（三）正式上市。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE全新Duo系列，將在3月6日（三）正式上市。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE將推出Duo系列，一次滿足兩種色彩與風格變化。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE將推出Duo系列，一次滿足兩種色彩與風格變化。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供

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