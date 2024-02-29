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男士正裝也可以超時髦！路易威登New Formal新續篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出「New Formal」男士正裝系列的第二幕。圖／路易威登提供
路易威登推出「New Formal」男士正裝系列的第二幕。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出「New Formal」2024秋冬男士正裝系，為跨越春季正裝系列的續集，以經典雋永的商務正裝、現代剪裁服裝及高級晚宴裝必備單品為主要訴求。

修身版型西服包括適合日常穿著的單排扣西裝外套和合身煙管褲，純黑色和深藍色，以及針對優雅晚宴活動推出的白色西服。男裝創意總監Pharrell Williams重新翻玩的Damier棋盤格圖案，如今也出現在適合正式場合穿著的服裝和鞋履上，與波浪形狀圖案或斜裁細條紋相輔相成。搭配帶有斜領和袖口的精緻牛津襯衫，或是搭配一面為純黑色、另一面帶有灰色 Monogram 圖案的雙面穿著飛行夾克，都能自然展現出當代正裝的時髦感。

配件部分，漸變色Damier棋盤格圖騰的光滑小牛皮Voltaire德比鞋，延伸自2023年6月亮相的秀場款設計；煙草色和黑色的Sorbonne樂福鞋、經典切爾西皮靴，與時尚實用的LV Aerogram Pilot公事包等同色系配飾相互呼應。符合人體工學的黑色LV Aerogram Fastline郵差包、同色系領帶，還有皮質手柄鑰匙零錢包等配飾，讓這一季的搭配更為豐富多元。 

Georges Tote MM黑色粒面Cuir Millésime小牛皮手提公事包，32萬2,000元。圖／路易威登提供
Georges Tote MM黑色粒面Cuir Millésime小牛皮手提公事包，32萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登的經典符碼Damier棋盤格圖案優雅地運用在適合正式場合穿著的服裝和鞋履上。圖／路易威登提供
路易威登的經典符碼Damier棋盤格圖案優雅地運用在適合正式場合穿著的服裝和鞋履上。圖／路易威登提供
Takeoff黑色粒面小牛皮背包，10萬9,000元。圖／路易威登提供
Takeoff黑色粒面小牛皮背包，10萬9,000元。圖／路易威登提供
Sac Plat NV托特包，11萬3,000元。圖／路易威登提供
Sac Plat NV托特包，11萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出2024秋冬「New Formal」男士正裝系列。圖／路易威登提供
路易威登推出2024秋冬「New Formal」男士正裝系列。圖／路易威登提供
路易威登推出2024秋冬「New Formal」男士正裝系列。圖／路易威登提供
路易威登推出2024秋冬「New Formal」男士正裝系列。圖／路易威登提供
白色西服則適合出席優雅晚宴活動穿著。圖／路易威登提供
白色西服則適合出席優雅晚宴活動穿著。圖／路易威登提供
Fastline藍色小牛皮郵差包，88,500元。圖／路易威登提供
Fastline藍色小牛皮郵差包，88,500元。圖／路易威登提供
路易威登「New Formal」男士正裝系列的第二幕為跨越春季正裝系列的續集。圖／路易威登提供
路易威登「New Formal」男士正裝系列的第二幕為跨越春季正裝系列的續集。圖／路易威登提供
路易威登採用高貴布料剪裁的修身版型西服，包括單排扣西裝外套和合身煙管褲。圖／路易威登提供
路易威登採用高貴布料剪裁的修身版型西服，包括單排扣西裝外套和合身煙管褲。圖／路易威登提供

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