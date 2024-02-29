男士正裝也可以超時髦！路易威登New Formal新續篇章

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出「New Formal」2024秋冬男士正裝系，為跨越春季正裝系列的續集，以經典雋永的商務正裝、現代剪裁服裝及高級晚宴裝必備單品為主要訴求。

修身版型西服包括適合日常穿著的單排扣西裝外套和合身煙管褲，純黑色和深藍色，以及針對優雅晚宴活動推出的白色西服。男裝創意總監Pharrell Williams重新翻玩的Damier棋盤格圖案，如今也出現在適合正式場合穿著的服裝和鞋履上，與波浪形狀圖案或斜裁細條紋相輔相成。搭配帶有斜領和袖口的精緻牛津襯衫，或是搭配一面為純黑色、另一面帶有灰色 Monogram 圖案的雙面穿著飛行夾克，都能自然展現出當代正裝的時髦感。