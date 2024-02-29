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男士正裝也可以超時髦！路易威登New Formal新續篇章
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出「New Formal」2024秋冬男士正裝系，為跨越春季正裝系列的續集，以經典雋永的商務正裝、現代剪裁服裝及高級晚宴裝必備單品為主要訴求。
修身版型西服包括適合日常穿著的單排扣西裝外套和合身煙管褲，純黑色和深藍色，以及針對優雅晚宴活動推出的白色西服。男裝創意總監Pharrell Williams重新翻玩的Damier棋盤格圖案，如今也出現在適合正式場合穿著的服裝和鞋履上，與波浪形狀圖案或斜裁細條紋相輔相成。搭配帶有斜領和袖口的精緻牛津襯衫，或是搭配一面為純黑色、另一面帶有灰色 Monogram 圖案的雙面穿著飛行夾克，都能自然展現出當代正裝的時髦感。
配件部分，漸變色Damier棋盤格圖騰的光滑小牛皮Voltaire德比鞋，延伸自2023年6月亮相的秀場款設計；煙草色和黑色的Sorbonne樂福鞋、經典切爾西皮靴，與時尚實用的LV Aerogram Pilot公事包等同色系配飾相互呼應。符合人體工學的黑色LV Aerogram Fastline郵差包、同色系領帶，還有皮質手柄鑰匙零錢包等配飾，讓這一季的搭配更為豐富多元。
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