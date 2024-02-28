史上最快！穿越機跟拍F1 Red Bull賽車 4秒達300km/h

2024年 F1一級方程式賽季將於本週末展開，而三屆F1世界冠軍車手Max Verstappen，也將駕駛Red Bull車隊最新賽車RB20，在賽道上奔馳。今日Red Bull車隊最新釋出影片，由荷蘭團隊Dutch Drone Gods最新發明的穿越機跟拍技術，跟隨Max Verstappen駕駛RB20賽車在銀石賽道上奔馳，成功完成史上最快、一鏡到底的第一人稱視角的空拍技術（first person view drone single shot）。

這段連貫到底的「第一人稱視角（FPV）」影片，呈現了Red Bull 車隊車手 Max Verstappen 在銀石賽道上完整一圈的精彩瞬間，全程由一架經手動操作的穿越機所拍攝。這架穿越機是為了此次活動而精心打造，使觀眾能夠近距離親身體驗RB20賽車的風采，而這也是有穿越機技術首次成功以如此高速度、持續捕捉高畫質影像的重要里程碑。

為了挑戰在賽道拍攝Verstappen奔馳一整圈，荷蘭無人機專家Dutch Drone Gods 和綽號 Shaggy FPV的飛手 Ralph Hogenbirk花了一年多的時間，成功打造這架穿越機，其速度可達F1賽車的兩倍，僅需4秒內即可達到每小時300公里的速度，極速更超過每小時350公里。

而這項穿越機研發也得到 Red Bull Advanced Technologies 的幫助，這家公司是 Oracle Red Bull Racing Formula 1 車隊的高科技部門，協助打造這款穿越機。Advanced Technologies 特地研發了輕巧的風阻罩和馬達支架，成功地減少整體重量近10%，讓整體飛行更加靈巧。

飛手Shaggy FPV 表示：「這架穿越機特別之處，在於它是唯一一架裝了相機而速度這麼快的裝置。它是根據賽車的需求量身打造的，是團隊獨一無二的心血結晶。開發出這樣一架穿越機，要能迅速地跟上賽車、確保整輛車都能在畫面中完整呈現，同時還要以有趣的方式拍攝，真的是一項高難度的計畫。這絕對是我參與過最瘋狂的拍攝項目。」