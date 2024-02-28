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史上最快！穿越機跟拍F1 Red Bull賽車 4秒達300km/h

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
此台穿越機是為捕捉賽車畫面而生，可望成未來賽事轉播最新技術。圖／Red Bull提供
此台穿越機是為捕捉賽車畫面而生，可望成未來賽事轉播最新技術。圖／Red Bull提供

2024年 F1一級方程式賽季將於本週末展開，而三屆F1世界冠軍車手Max Verstappen，也將駕駛Red Bull車隊最新賽車RB20，在賽道上奔馳。今日Red Bull車隊最新釋出影片，由荷蘭團隊Dutch Drone Gods最新發明的穿越機跟拍技術，跟隨Max Verstappen駕駛RB20賽車在銀石賽道上奔馳，成功完成史上最快、一鏡到底的第一人稱視角的空拍技術（first person view drone single shot）。

這段連貫到底的「第一人稱視角（FPV）」影片，呈現了Red Bull 車隊車手 Max Verstappen 在銀石賽道上完整一圈的精彩瞬間，全程由一架經手動操作的穿越機所拍攝。這架穿越機是為了此次活動而精心打造，使觀眾能夠近距離親身體驗RB20賽車的風采，而這也是有穿越機技術首次成功以如此高速度、持續捕捉高畫質影像的重要里程碑。

為了挑戰在賽道拍攝Verstappen奔馳一整圈，荷蘭無人機專家Dutch Drone Gods 和綽號 Shaggy FPV的飛手 Ralph Hogenbirk花了一年多的時間，成功打造這架穿越機，其速度可達F1賽車的兩倍，僅需4秒內即可達到每小時300公里的速度，極速更超過每小時350公里。

而這項穿越機研發也得到 Red Bull Advanced Technologies 的幫助，這家公司是 Oracle Red Bull Racing Formula 1 車隊的高科技部門，協助打造這款穿越機。Advanced Technologies 特地研發了輕巧的風阻罩和馬達支架，成功地減少整體重量近10%，讓整體飛行更加靈巧。

飛手Shaggy FPV 表示：「這架穿越機特別之處，在於它是唯一一架裝了相機而速度這麼快的裝置。它是根據賽車的需求量身打造的，是團隊獨一無二的心血結晶。開發出這樣一架穿越機，要能迅速地跟上賽車、確保整輛車都能在畫面中完整呈現，同時還要以有趣的方式拍攝，真的是一項高難度的計畫。這絕對是我參與過最瘋狂的拍攝項目。」

在目睹穿越機一氣呵成的拍攝成果後， Max Verstappen表達了他的驚嘆之情：「我從未想過一架穿越機能為了攝影，而飛得如此快速！」他進一步分享：「在陰雨天的情況下，我完全感受不到它在後頭的緊緊跟隨，尤其是在彎道中能那麼接近我。我相信這樣的技術若能應用到轉播上，將能帶給F1觀眾更身歷其境的感受。」

全新穿越機技術捕捉F1冠軍車手Max Verstappen，駕駛RB20賽車在銀石賽道奔馳。圖／Red Bull提供
全新穿越機技術捕捉F1冠軍車手Max Verstappen，駕駛RB20賽車在銀石賽道奔馳。圖／Red Bull提供
衛冕世界冠軍車手Max Verstappen（右）與穿越機飛手Shaggy FPV，討論穿越機跟拍技術。圖／Red Bull提供
衛冕世界冠軍車手Max Verstappen（右）與穿越機飛手Shaggy FPV，討論穿越機跟拍技術。圖／Red Bull提供
穿越機要跟上全速行駛的F1賽車，對機器性能與飛手都是嚴峻挑戰。圖／Red Bull提供
穿越機要跟上全速行駛的F1賽車，對機器性能與飛手都是嚴峻挑戰。圖／Red Bull提供
三屆F1世界冠軍車手Max Verstappen驚豔於穿越機的速度與拍攝畫面。圖／Red Bull提供
三屆F1世界冠軍車手Max Verstappen驚豔於穿越機的速度與拍攝畫面。圖／Red Bull提供
穿越機速度可達F1賽車的兩倍，極速更超過每小時350公里。圖／Red Bull提供
穿越機速度可達F1賽車的兩倍，極速更超過每小時350公里。圖／Red Bull提供

空拍 車手

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