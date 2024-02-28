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星巴克「第2杯半價」來了 一次最多買4杯、趕快揪團喝
星巴克優惠又來了！星巴克預計在2月29日結束2月最後一波連續4天的「買一送一」活動後，緊接著將在3月1日當天，推出「HAPPY FRIDAY！迎接週末．第二杯半價」優惠，活動當天至全台星巴克門市，購買兩杯「大杯（含）以上」冰熱、口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。單筆交易最高限購4杯，2杯支付原價、2杯支付半價，並限當場一次領取。
本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動，恕不合併使用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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