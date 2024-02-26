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星巴克這樣點 特選濃縮系列「第2杯半價」到3月3日

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星禮程會員透過行動預點輸入活動代碼，可享特選濃縮系列期間限定「第2杯半價」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星禮程會員透過行動預點輸入活動代碼，可享特選濃縮系列期間限定「第2杯半價」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

好康再加碼！星巴克本週「買一送一」活動，預計進行至2月29日，但下一檔針對行動預點的優惠又接踵而至。星巴克宣布自2月28日起至3月3日連續5天，星禮程會員使用行動預點，於結帳時輸入活動代碼「品嚐特選美好」，可享兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的特選濃縮系列飲品「第2杯半價」優惠。

這次活動僅限使用APP行動預點點購支付，在活動期間雖然不限購買次數，但每筆訂單限優惠一組，並限優惠一組指定品項飲料；此外，加價客製化的部分亦不折扣，且不適用於星禮程免費中杯回饋以及星級回饋。

星巴克行動預點服務與商品供應，依照APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止，門市將依照現場情況動態接單，想要參加活動的星禮程會員，請務必留意取餐門市是否提供本服務。此外，關於行動預點使用注意事項，可至星巴克網站瀏覽。以上詳細活動辦法，依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布自2月28日起至3月3日連續5天，推出行動預點專屬「春季品嚐特選美好」活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布自2月28日起至3月3日連續5天，推出行動預點專屬「春季品嚐特選美好」活動。圖／摘自星巴克官網

星巴克 選美

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