星巴克這樣點 特選濃縮系列「第2杯半價」到3月3日

好康再加碼！星巴克本週「買一送一」活動，預計進行至2月29日，但下一檔針對行動預點的優惠又接踵而至。星巴克宣布自2月28日起至3月3日連續5天，星禮程會員使用行動預點，於結帳時輸入活動代碼「品嚐特選美好」，可享兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的特選濃縮系列飲品「第2杯半價」優惠。

這次活動僅限使用APP行動預點點購支付，在活動期間雖然不限購買次數，但每筆訂單限優惠一組，並限優惠一組指定品項飲料；此外，加價客製化的部分亦不折扣，且不適用於星禮程免費中杯回饋以及星級回饋。