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星巴克這樣點 特選濃縮系列「第2杯半價」到3月3日
好康再加碼！星巴克本週「買一送一」活動，預計進行至2月29日，但下一檔針對行動預點的優惠又接踵而至。星巴克宣布自2月28日起至3月3日連續5天，星禮程會員使用行動預點，於結帳時輸入活動代碼「品嚐特選美好」，可享兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的特選濃縮系列飲品「第2杯半價」優惠。
這次活動僅限使用APP行動預點點購支付，在活動期間雖然不限購買次數，但每筆訂單限優惠一組，並限優惠一組指定品項飲料；此外，加價客製化的部分亦不折扣，且不適用於星禮程免費中杯回饋以及星級回饋。
星巴克行動預點服務與商品供應，依照APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止，門市將依照現場情況動態接單，想要參加活動的星禮程會員，請務必留意取餐門市是否提供本服務。此外，關於行動預點使用注意事項，可至星巴克網站瀏覽。以上詳細活動辦法，依星巴克網站公告為主。
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