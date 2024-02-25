CITIZEN PROMASTER潛水表霸氣外露！超大表徑凸顯冷冽純淨美感

法國時尚品牌Longchamp以春夏系列主題「巴黎的校園生活」為靈感，在台舉辦盛大派對，邀請了Julia吳卓源、9m88、新生代女星詹子萱，以及近期有新作的曹佑寧來跑趴。眾人也呼應品牌概念，紛紛復刻了自己大學生時代的模樣，讓人感受到青春又充滿活力、性感氛圍。

2024-02-25 11:49