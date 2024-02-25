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CITIZEN PROMASTER潛水表霸氣外露！超大表徑凸顯冷冽純淨美感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN旗下以戶外風格受到愛戴的PROMASTER系列，在今年以冰洞、冰川為零靈感，分別打造兩款新表，彰顯冷冽純淨美感。圖／CITIZEN提供
CITIZEN旗下以戶外風格受到愛戴的PROMASTER系列，在今年以冰洞、冰川為零靈感，分別打造兩款新表，彰顯冷冽純淨美感。圖／CITIZEN提供

以光動能技術聞名的CITIZEN旗下以戶外風格受到愛戴的PROMASTER系列，在今年以冰洞、冰川為零靈感，分別打造兩款新表，超大尺寸的存在感，霸氣十足，同時搭配新配色表盤，彰顯冷冽純淨美感。

PROMASTER系列潛水表，一直以來就因為強大功能，受到消費者的喜愛，也是CITIZEN最熱銷的產品之一。特別是陽剛的俐落線條，以及44毫米尺寸的表徑，存在感與霸氣兼具。然而本季新款，則是從大自然冰川與冰洞為靈感，替PROMASTER潛水表增添些許浪漫詩意與美感，使整體印象更為平衡。像是其一擁有的冰河藍表盤，展現出冰川的壯闊純淨美感，搭配表圈與表殼皆以不鏽鋼原色呈現，帶有冷冽感的設計，讓表面色澤更加耀眼。另一款為展現冰洞神秘氛圍，透過具有光澤感的珍珠灰表盤與灰色表圈相得益彰，形成深邃視覺感，並散發出低調奢華氛圍。

CITIZEN PROMASTER系列BN0167-50H腕表，精鋼表殼、表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PROMASTER系列BN0167-50H腕表，精鋼表殼、表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供

即使凸顯了大自然的美感，但別忘了這仍是具備強大性能的潛水表。CITIZEN採用了可自行調節的表鍊功能提升穿戴舒適度，進行潛水前可輕鬆延長至適當的手圍尺寸，而表扣增加安全扣設計，減少進行極限運動時誤觸而鬆開的風險。同時為避免行動中的碰撞，表冠下移至5點鐘方向；具夜光的寬軸指針提高在昏暗環境的可視性，每一細節都能替冒險家提供更加優異的使用體驗。

CITIZEN PROMASTER系列BN0165-55L腕表，精鋼表殼、表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PROMASTER系列BN0165-55L腕表，精鋼表殼、表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供

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