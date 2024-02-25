威士忌吹頂奢風 皇家禮炮、格蘭利威發行50年以上酒款

威士忌投資市場方興未艾，使威士忌不但從生活消費品演變為投資商品，更成為頂級收藏家的兵家必爭之地。順應這股潮流，威士忌市場積極吹起頂奢風，皇家禮炮與英國傳奇雕塑藝術家康拉德．肖克羅斯（Conrad Shawcross）攜手，推出53年藝術珍藏系列第二代；格蘭利威則為歡慶創廠200周年，發行史上最高年份原廠裝瓶（Official Bottle）酒款——「格蘭利威50年12元素」。

為讚頌極具品牌意義的1953年， 皇家禮炮推出「53年藝術珍藏系列」，第二代酒款以「時間」為發想，巧妙運用製酒過程中的橡木桶木材、蒸餾器的銅材，結合承載光影變化的手吹玻璃建構出黑夜中的銀河，以遼闊銀河演繹出抽象時間的具象流動之美，最後以皇家禮炮經典的藍色水晶玻璃盛裝酒液，成就出結合威士忌與藝術創作的極致作品，全球限量21件，建議售價新台幣386萬8,000元。

康拉德．肖克羅斯表示：「這款作品承裝令人驚嘆的53 年以上的悠長時光，我想表達酒液中所蘊含，時間的廣闊。」瓶中酒液由首席調酒師桑迪．希斯洛普（Sandy Hyslop）臻選窖藏中珍稀高年份原酒，調和歐洲橡木桶、美國橡木桶等多種桶型之高年份酒液，將時光之淬透過極致調和工藝，以41.3%酒精濃度的原桶強度（Cask Strength）完美呈現。

格蘭利威迎接200周年，特別限量發行「格蘭利威50年12元素」，以原桶強度裝瓶，由英國知名稀有烈酒交易平台The Whisky Exchange Cabinet獨家販售，每套12支50年酒款售價4萬歐元，折合新台幣約138萬元。

「格蘭利威50年12元素」的發行，旨在向造就格蘭利威威士忌的12個元素致敬，包括「空氣（Air）」、「天使分享（Angel Share）」、「大麥（Barley）」、「桶匠（Cooper）」、「銅（Copper）」、「蒸餾器（Distiller）」、「土地（Earth）」、「火（Fire）」、「傳承（Heritage）」、「時間（Time）」、「水（Water）」與「木（Wood）」，12款酒標由AI生成，象徵傳統與現代的結合，預計在今年5月份裝瓶。

瓶中酒液來自兩桶自1974年陳釀至今的橡木桶，一個是初次裝填的美國橡木桶，賦予酒液豐富性與紮實的結構；另一個是再次裝填的美國橡木桶，能緩和橡木桶對酒液的影響，以忠實展現出格蘭利威的酒廠精神。