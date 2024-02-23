50年來最大公辦特展 「五月與東方」重現劉國松的太陽

五月畫會創始會員劉國松，1970年代繪製的「子夜太陽」系列，源於他在瑞典體驗的永晝經驗。他把日落浮懸的奇景想像到太空之中，創作成五輪紅日普照地球的景象。他運用中國傳統繪畫立軸連屏的結構形式，處理的題材卻呼應1969年人類首次登上太空的壯舉。此一系列的「太空畫」讓劉國松在美國聲名大噪，也標誌台灣畫壇結合中西、融合傳統與現代的風起雲湧。屬私人收藏的「子夜太陽III」即起於「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」特展中展出。

國立歷史博物館21日正式重啟門扉，以史博館為誕生舞台的東方畫會和五月畫會，是台灣戰後推動現代藝術最重要的兩大團體，史博館在重新開館之際，也於隔鄰的台北當代工藝設計分館策劃「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」特展，為近年最大型且完整呈現戰後台灣現代美術運動歷史發展展覽。

「五月」與「東方」是兩個成立於1950年代末期的畫會，在1957年5月和11月先後推出首展，帶動了台灣藝壇整體創作風向的改變，成為戰後台灣美術史重要指標，也是「現代繪畫運動」萌發的關鍵力量。創立於1955年的國立歷史博物館，作為當時台灣最重要的展覽機構及場所，透過「巴西聖保羅雙年展」的作品徵選，呼應國際「現代藝術」風潮，成為催生「五月」與「東方」的幕後推手。

此次展覽是自1981年台灣省立博物館舉辦五月東方二畫會聯展後，參展畫家規模最大、展件數量最多的公辦特展，總計共有41位藝術家作品參展、144件作品展出。包含來自史博館、國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、師大美術館、關渡美術館等7家典藏機構，以及參展藝術家個人及基金會、家屬、畫廊、私人收藏家等超過30個單位及個人的作品。

國家圖書館也首次響應借出館藏相關重要出版品與文獻，展現兩畫會在台灣的影響力。

昨天的開幕儀式中，五月畫會藝術家韓湘寧、五月畫會藝術家謝里法、五月畫會創始藝術家陳景容、東方畫會創始藝術家霍剛、東方畫會創始藝術家蕭明賢皆親自出席。

「藝術家的作品創造了新時代的開端，記錄了社會發展的脈絡。」策展人蕭瓊瑞表示，台灣藝術文化70多年的歷史凝聚成為這個展覽，再從展覽擴展成為社會共同關注的焦點。文化部長史哲邀請大家一起到史博館來上一堂台灣文化藝術的歷史課。史博館館長王長華感謝各館所、收藏家、基金會的借藏，期盼社會各界能繼續支持史博館並給予建言及指教。