吃早餐抽日本機票！蕃茄村「草莓豬排魚卵沙律堡」上桌

時值草莓產季，連鎖早午餐「蕃茄村」今春將漢堡結合草莓元素，推出「草莓豬排魚卵沙律堡」，另外還有「黃金海老魚卵沙律堡」、「咔拉雞魚卵沙律堡」、「阿華田脆酷力鮮奶」等多種新品同步登場。為慶祝新品登場，消費滿額就贈刮刮卡，有機會抽中日本福岡來回機票、一個月免費早餐等贈禮。

蕃茄村此次新推出的「草莓豬排魚卵沙律堡」，使用新鮮草莓搭配黑胡椒豬排，並淋上黃金魚卵沙律醬，同時擁有草莓酸甜果香與魚卵鹹鮮的層次風味，並且還使用粉色甜菜根漢堡麵包，更添整體夢幻感，每份75元。「黃金海老魚卵沙律堡」則是搭配金黃炸蝦，吃得到真實蝦肉的彈牙鮮甜滋味；「咔拉雞魚卵沙律堡」則以厚實的雞腿排作為主角，各為80、85元。