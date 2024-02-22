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有雞又有蝦 肯德基「黃金魚子海陸Q蝦堡」新登場
繼去年推出「夏威夷海洋Q蝦堡」後，肯德基本季再推出「黃金魚子海陸Q蝦堡」，將咔啦雞腿排、Q彈黃金蝦排、特調黃金魚子醬相互結合，自2月27日起正式開賣。另外還有「莫扎瑞拉起司球」同步新登場。
全新上市的「黃金魚子海陸Q蝦堡」，使用100%原塊雞腿肉製成的咔啦雞腿排，搭配上黃金蝦排，以及特製的黃金魚子醬，不僅擁有鮮明海味與酥脆口感，還有魚子的顆粒感，更添品嚐層次，單點163元，XL套餐258元，另外還有經典餐、雙人餐、歡聚同樂餐等組合。
同步新上市的「莫札瑞拉起司球」，有著金黃外皮以及濃郁的莫札瑞拉起司內餡，趁熱吃還會牽絲，單點3顆59元，加點價55元。另還有起司球點心拼盤、莫扎瑞拉起司球特餐等選擇。針對蛋撻愛好者，2月29日前也有PK隨饗券限定「蛋撻熟客券」，內含12張原味蛋撻券，每張可兌換2顆原味蛋撻，全組優惠價810元。
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