有雞又有蝦 肯德基「黃金魚子海陸Q蝦堡」新登場

繼去年推出「夏威夷海洋Q蝦堡」後，肯德基本季再推出「黃金魚子海陸Q蝦堡」，將咔啦雞腿排、Q彈黃金蝦排、特調黃金魚子醬相互結合，自2月27日起正式開賣。另外還有「莫扎瑞拉起司球」同步新登場。

全新上市的「黃金魚子海陸Q蝦堡」，使用100%原塊雞腿肉製成的咔啦雞腿排，搭配上黃金蝦排，以及特製的黃金魚子醬，不僅擁有鮮明海味與酥脆口感，還有魚子的顆粒感，更添品嚐層次，單點163元，XL套餐258元，另外還有經典餐、雙人餐、歡聚同樂餐等組合。