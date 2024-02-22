「40種火鍋食材吃到飽」58元！個人鍋「老先覺」升級了

吾蜂美味集團旗下的「老先覺」，本季推出全新小改版「老先覺PLUS」，除了同樣提供經典的個人鍋物外，加價58元，就可升級「自助吧吃到飽」，可以無限享用40餘種的蔬菜、配料、飲品，帶來大大的滿足。

創立於2009年的「老先覺」主打平價化的個人鍋物，並有多種湯頭可以選擇，現於全台共有90間分店。此次全新登場的「老先覺PLUS」店型，針對消費者的喜好，增設加價升級的自助吧，提供數種新鮮的季節蔬菜與菇類，還有火鍋料、餃類，以及豆類。此外，還提供多樣式的麵類、白飯，以及各式各樣的飲料與冰品，共計超過40餘種食材，通通採無限享用，每人58元。以「和風昆布鍋＋2.5盎司大眾豬肉盤」為例，價格為160元，加價58元，就可升級自助吧服務。