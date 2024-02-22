聽新聞
test
0:00 / 0:00
「40種火鍋食材吃到飽」58元！個人鍋「老先覺」升級了
吾蜂美味集團旗下的「老先覺」，本季推出全新小改版「老先覺PLUS」，除了同樣提供經典的個人鍋物外，加價58元，就可升級「自助吧吃到飽」，可以無限享用40餘種的蔬菜、配料、飲品，帶來大大的滿足。
創立於2009年的「老先覺」主打平價化的個人鍋物，並有多種湯頭可以選擇，現於全台共有90間分店。此次全新登場的「老先覺PLUS」店型，針對消費者的喜好，增設加價升級的自助吧，提供數種新鮮的季節蔬菜與菇類，還有火鍋料、餃類，以及豆類。此外，還提供多樣式的麵類、白飯，以及各式各樣的飲料與冰品，共計超過40餘種食材，通通採無限享用，每人58元。以「和風昆布鍋＋2.5盎司大眾豬肉盤」為例，價格為160元，加價58元，就可升級自助吧服務。
業者表示，首波改版店型「老先覺PLUS」已在全台陸續登場，包括有北投石牌店、中和員山店、新莊中原店、新莊八德店、龜山中興店、台中清水店、台中梧棲店、鹿港復興店、鳳山五甲店。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言