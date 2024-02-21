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限量3萬張！萊爾富推「35週年金錢卡」　購買報會員資格再抽1萬元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起至4月2日於全台門市推出限量3萬張的「35週年金錢卡」，每張售價350元，報會員資格再抽現金1萬元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至4月2日於全台門市推出限量3萬張的「35週年金錢卡」，每張售價350元，報會員資格再抽現金1萬元。圖／萊爾富提供

萊爾富歡慶35週年，即日起至4月2日於全台門市推出限量3萬張的「35週年金錢卡」，每張售價350元，內含一段350元的條碼（使用方式、排除品項同商品卡，無期限）與一段隨機贈品，隨機贈品最高可得350元購物金（隨機贈品須於6月30日前使用），隨機贈品包含Hi Café系列中杯熱美式咖啡／拿鐵咖啡或隨機面額的購物金50元／150元／350元；購買「35週年金錢卡」並出示會員資格，於活動結束後還享有機會抽現金1萬元（共5名），每名會員僅限一次抽獎機會。

瞄準年後健康飲食商機，萊爾富攜手營養師張馨云共同聯名開發推出2款活力餐與2款輕食商品，包含單件售價95元的健身雞肉蛋白餐與雞胸輕烤蛋白餐，以及單件售價59元的莎莎醬雞肉捲餅與凱薩醬雞肉捲餅。即日起至3月12日於萊爾富門市購買任一指定貼標鮮食（如活力餐或捲餅），搭配指定商品任1件（如指定雞胸肉／豆漿／即食蔬菜）可享合購價省10元。

此外，萊爾富響應2月22日世界地瓜日，即日起至3月12日期間於萊爾富門市購買40元（含）以上的烤地瓜商品，享均一價35元；同一期間，購買任1件烤地瓜商品加任1件指定飲品，可享合購價省10元，指定飲品包含統一營養強化高鈣牛奶400mL、喬亞滴濾拿鐵／無糖黑咖啡350mL、光泉OAT燕麥奶375mL、UCC原味咖啡乳飲品240mL。

萊爾富也於全台近150家限定門市的烘焙點心櫃推出兩款新品雙色地瓜球與地瓜薯條。雙色地瓜球（售價49元）選用台農57號地瓜品種，一次可吃到紫心地瓜與金黃地瓜兩種口味；另一款經典台式小點地瓜薯條（售價49元）同樣選用鬆軟綿密的台農57號地瓜製成，簡單又不失美味。3月12日前於萊爾富門市購買烘焙點心商品享任選2件8折。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

即日起至3月12日於萊爾富門市購買任一指定活力餐或捲餅搭配任一指定雞胸肉、豆漿或即食蔬菜，可享合購價省10元。圖／萊爾富提供
即日起至3月12日於萊爾富門市購買任一指定活力餐或捲餅搭配任一指定雞胸肉、豆漿或即食蔬菜，可享合購價省10元。圖／萊爾富提供
響應世界地瓜日，萊爾富即日起至3月12日推出40元（含）以上的烤地瓜商品享均一價35元。圖／萊爾富提供
響應世界地瓜日，萊爾富即日起至3月12日推出40元（含）以上的烤地瓜商品享均一價35元。圖／萊爾富提供
響應世界地瓜日，萊爾富於全台近150家限定門市的烘焙點心櫃推出兩款新品雙色地瓜球與地瓜薯條。圖／萊爾富提供
響應世界地瓜日，萊爾富於全台近150家限定門市的烘焙點心櫃推出兩款新品雙色地瓜球與地瓜薯條。圖／萊爾富提供
響應世界地瓜日，3月12日前於萊爾富門市購買任1件烤地瓜商品加任1件指定飲品，享合購價省10元。圖／萊爾富提供
響應世界地瓜日，3月12日前於萊爾富門市購買任1件烤地瓜商品加任1件指定飲品，享合購價省10元。圖／萊爾富提供
萊爾富瞄準年後健康飲食商機，攜手營養師張馨云共同聯名開發2款活力餐與2款捲餅。圖／萊爾富提供
萊爾富瞄準年後健康飲食商機，攜手營養師張馨云共同聯名開發2款活力餐與2款捲餅。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手營養師張馨云共同聯名開發，推出健身雞肉蛋白餐、雞胸輕烤蛋白餐、莎莎醬雞肉捲餅、凱薩醬雞肉捲餅。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手營養師張馨云共同聯名開發，推出健身雞肉蛋白餐、雞胸輕烤蛋白餐、莎莎醬雞肉捲餅、凱薩醬雞肉捲餅。圖／萊爾富提供

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