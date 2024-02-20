百萬彩虹！HUBLOT方款奢華運動表換穿七彩絢爛彩寶新衫

宇舶表（Hublot）於2022年首度推出方形Square Bang Unico計時碼表，休閒奢華的設計大受歡迎，持續推出不同程度的鑲鑽款式，在高階運動錶款中掀起全新浪潮。2024年開春，全新的七彩的Square Bang Unico彩虹寶石計時碼表，鑲嵌逾百顆的彩虹漸層色調寶石，結合創新設計與時尚潮流，專為為追求潮流創新的新世代腕表藏家打造。

宇舶透過科技智能構圖與嚴苛的寶石揀選過程，將50顆梯形切割彩色寶石，以及6顆鈦金屬螺絲固定於表圈上，錶殼則鑲嵌94顆明亮式切割彩色寶石。包括紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、藍色托帕石、沙弗萊石、黃色藍寶石以及橙色藍寶石，整只腕表採用八種流行色調寶石，營造出絢爛璀璨的視覺效果，彰顯出宇舶錶在寶石工藝上的精湛技術與前衛美學。

除了絢麗奪目的外觀，Square Bang Unico彩虹寶石計時碼表的細節也都確保使用者的閱讀體驗：同色系的時標和位於3點鐘與9點鐘的小表盤，呼應表殼的配色，指針和時標均塗上白色Super-Luminova夜光塗料，使其在光線昏暗的環境下依然清晰可見。中央計時秒針末端具有「H」形平衡錘，不僅是視覺上的點睛之筆，更是提升了整體表面的辨識度。日期窗則開設於60分鐘累計盤的右方。