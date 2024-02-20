撿便宜！HOLA冬出清萬件5折起 迪士尼、三麗鷗都打折

開學季到來，想要添購新品，又想要省荷包嗎？HOLA和樂家居即日起至3月13日，推出冬出清活動，全館萬件商品5折起，而客廳、餐廳家具、寢具最低3折起，而且熱賣的三麗鷗及迪士尼系列商品，也加入優惠，現場還有超過百項的100元以下好物，讓大家買到手軟。

最受矚目的是IP角色系列，包括三麗鷗及迪士尼反派系列、公主系列、史迪奇系列等，最低下殺3折起，推薦入手史迪奇系列涼感造型抱枕-史迪奇款／醜丫頭款，選用涼感面料，可當靠枕、抱枕，春夏在辦公室或學校都適合使用，原價699元，特價419元；另款學生或是上班族都需要的史迪奇分隔雙層保鮮盒，採用304不鏽鋼製造好清洗，原價599元，特價299元。

有午睡習慣的小小孩，父母可以入手迪士尼系列純棉防蟎抗菌睡袋-樂佩公主，有著200織的舒適柔軟，主打防蟎抗菌及活性印染不添加偶氮和甲醛，適合幼兒使用。

各種收納物品也都有特價，如米勒附蓋編織紋收納籃，有不同尺寸，原價199元起，特價119元起；為書架增添新品，可買ACTONA阿斯貝克白橡木貼皮書架，採用橡木實木櫃腳、橡木貼皮櫃體，開放式書架，拿取與清潔都更方便。