孫興慜拍TUMI形象廣告 新款鋁合金後背包上身 簡直帥過頭！

南韓足球天王孫興慜再度為他所代言的TUMI拍攝形象廣告，帥氣又迷人的姿態，讓人忍不住多看幾眼，暫時忘記近期他日前與隊友發生爭執而受傷的新聞。

南韓國家代表隊在亞洲盃期間發生隊內衝突的消息近期成為足球圈備受關注的事件之一，孫興慜甚至還在衝突中手指脫臼，這導致他在進行四強比賽時手指需要進行包紮才能上場。而與此同時，孫興慜所代言的奢華旅行裝備品牌TUMI則在此時曝光最新形象廣告，由他身背19 Degree鋁合金後背包入鏡，透過與產品特色相呼應的摩登現代線條紋理背景，凸顯其帥氣與俐落感。TUMI從經典19 Degree系列行李箱延伸出全新的鋁合金後背包，擁有相同的招牌輪廓，背部皮革等細節，也是品牌首款此類型商品。而全新輕便四輪公事登機箱將體積縮小，卻仍忠實呈現19 Degree重要的DNA，輕便但同樣充滿設計感的款式，適合需要短程旅行商務人士。

旅行箱品牌American Tourister則因應色彩權威Pantone公布的2024年度代表色，推出FRONTEC系列杏色新產品。圖／American Tourister提供

另外，旅行箱品牌American Tourister美國旅行者則因應色彩權威Pantone公布的2024年度代表色，推出FRONTEC系列杏色新產品。作為品牌最暢銷的FRONTEC系列，向來就以低彩度繽紛配色受到歡迎，全新的粉橘色調，不但療癒還耐看，更能結合春季穿搭的時髦風格。而FRONTEC系列不僅有迷人外觀，透過特殊比例搭配可擴充設計，能最大幅度增加收納空間，方便裝進大型物品。同時登機箱還可前開，無須180度開箱，即可輕鬆取物。

南韓足球天王孫興慜再度為他所代言的TUMI拍攝形象廣告，帥氣又迷人的姿態，讓人忍不住多看幾眼。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree鋁合金公事登機箱及短途旅行箱。圖／TUMI提供