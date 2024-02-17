優惠到2月27日！星巴克這杯買一送一 網友：「兩下糖」最好喝

星巴克行動預點專屬優惠來了，即日起至2月27日星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買兩杯大杯或特大杯、冰熱、容量一致的「栗子風味那堤」，其中一杯由星巴克招待。活動詳情依照星巴克網站公告為準。

「栗子風味那堤」以栗子風味的微甜和烘烤香氣，完美地襯托出濃縮咖啡的醇厚口感。為保持飲料最佳風味，APP行動預點栗子風味糖漿採客製化，最少提供1下(無提供無糖風味)，此活動僅限使用APP行動預點點購支付，活動期間不限購買次數。

網友也分享客製化的最佳甜度，多數人建議「糖2下」剛好，「你可以說我要2下糖就好（正常好像4～5下）」，同時也貼心提醒「是可以客製化的」，「有點甜」，「很好喝」。

行動預點使用注意事項，可至星巴克網站查詢。