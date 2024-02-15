肖戰大地色穿搭演繹精品廣告 再現義大利愜意紳士風
無論是氣質、顏值、整體印象都在亞洲擁有高人氣的中國男星肖戰，近日頻頻登上時尚版面。新消息是：由他代言的義大利時尚品牌TOD’S日前發表了2024春夏形象廣告，並邀請肖戰入鏡，透過大地色系的穿搭與色調的明暗變化，演繹了紳士風格的義式春夏男性時尚。
日前在中國北京「春晚」（中國中央廣播電視總台春節聯歡晚會）上演唱王菲的〈如願〉頗受好評，近日肖戰並有新戲《藏海傳》，更和另一位人氣中國女星周冬雨拍攝了法國高級珠寶品牌的精品廣告、展現強大的精品時尚影響力。
而在他為TOD’S拍攝的形象視覺中，肖戰則先後展示了三套不同造型，全身單品並包含Gommino Bubble豆豆鞋、T Timeless Messenger袋、相機包、Di Bag包款與Greca皮帶，低調但展現沈穩風格。其中一套造型肖戰是以卡其色西裝外套搭配同色系長褲、深咖啡色Polo衫，而腳上的黑色樂福鞋皮則有裝飾性的抓皺效果搭配大型黑色托特包；另一套造型肖戰則換上了TOD’S招牌的Gommino Bubble豆豆鞋，搭配雙色拼接的運動外套，同時手執一只T Timeless迷你尺寸相機包，仿若沈思著下一趟旅行的去向，也讓日常感的穿搭一如旅行，愜意、輕快，充滿無限可能。
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