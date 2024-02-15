肖戰大地色穿搭演繹精品廣告 再現義大利愜意紳士風

無論是氣質、顏值、整體印象都在亞洲擁有高人氣的中國男星肖戰，近日頻頻登上時尚版面。新消息是：由他代言的義大利時尚品牌TOD’S日前發表了2024春夏形象廣告，並邀請肖戰入鏡，透過大地色系的穿搭與色調的明暗變化，演繹了紳士風格的義式春夏男性時尚。

肖戰身上集時尚、精品、高級珠寶等多個品牌代言，無形中展現另類「帶貨力」。圖／TOD'S提供

日前在中國北京「春晚」（中國中央廣播電視總台春節聯歡晚會）上演唱王菲的〈如願〉頗受好評，近日肖戰並有新戲《藏海傳》，更和另一位人氣中國女星周冬雨拍攝了法國高級珠寶品牌的精品廣告、展現強大的精品時尚影響力。

肖戰為代言的TOD'S拍攝2024春夏形象廣告，風度翩翩且斯文。圖／TOD'S提供