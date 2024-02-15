G-SHOCK攜手TOYOTA車隊 打造極地生存必備腕表！

CASIO旗下的G-SHOCK繼推出Master of G系列RANGEMAN款，被譽為「沙漠霸主」的腕表之後，攜手Team Land Cruiser Toyota Auto Body拉力車隊，打造全新聯名MUDMAN表款，可以在艱困環境中仍能實現效能。

Master of G系列是講求耐撞抗震的G-SHOCK集大成之作，專為各種極端環境下工作的專業人士需求而設計的產品線，共分為陸、海、空三大系列，而其中陸地系列因具備防塵、防泥功能廣受消費者歡迎。此次G-SHOCK找來時常參與高難度賽事的Team Land Cruiser Toyota Auto Body車隊合作，推出全新MUDMAN款聯名GW-9500TLC-1腕表。同時表帶和底蓋和LED背光皆綴有Team Land Cruiser Toyota Auto Body車隊的Logo，搭配專屬特殊外盒包裝，展現紀念價值。

G-SHOCK Master of G系列RANGEMAN款聯名GW-9500TLC-1腕表，14,000元。圖／CASIO提供

這一次聯名表採用具備碳核心防護構造的GW-9500為基礎型號，纖薄表殼配上防塵和防泥性能，並搭載數位羅盤、氣壓、高度和溫度感應器，以及與雙層LCD顯示，使其能支援嚴苛環境下的任何活動。外觀設計上充分融入TOYOTA車隊諸多相關元素，像是表身的黑色和紅色以其在達卡拉力賽中使用的競賽車輛Land Cruiser 300 GR Sport為靈感， 經黑色IP處理金屬表圈搭配紅色點綴，而為呈現在沙漠中馳騁的速度感，G-SHOCK在表殼前側按鈕的金屬防護構造上採用棕色IP處理，並在沙漠色生質樹脂表帶上印有黑色飛濺圖案，象徵賽道留下的胎痕。

G-SHOCK Master of G系列RANGEMAN款聯名GW-9500TLC-1腕表，沙漠色生質樹脂表帶上印有黑色飛濺圖案，象徵賽道留下的胎痕。圖／CASIO提供