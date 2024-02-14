必勝客「10款口味大比薩199」！1公尺巨飽盒限時77折

結束7天春節假期，民眾也即將迎接開工日到來。為了幫民眾加油打氣，必勝客限時推出一系列開工日優惠。其中「大比薩199元」方案中，新增哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇等3種口味選擇，另外「一公尺派對巨飽盒」限時優惠1,688元，現享77折。還有「麻糬QQ球」買1送1等不同優惠。

2月15日至3月1日期間（2月28日除外），必勝客推出平日限定的「大比薩199元、小比薩111元」，大比薩包括有黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇等10種口味選擇，小比薩則有黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇等8種口味選擇。

2月15日至3月1日期間，於PK APP點購「一公尺派對巨飽盒」，原價2,199元，優惠價1,688元。活動期間於門市購買「霸王功夫雞翅」任一口味，加1元多1件人氣副食，共有「金黃薯瓣、黃金雞軟骨（小份）、薯金幣（小份）、黃金和風鱈魚塊（3塊）」可以選擇。另外單點「麻糬QQ球」，則可享「買1送1」優惠