春節嘉年華、免費看展 新光三越信義新天地過年樂子多

刮刮樂抽iPhone 15、免費看舞龍、舞獅、戰鼓，還有小朋友最愛的侏儸紀主題展、兩棲爬蟲展免費入場，另為親子推出新春嘉年華有各式闖關玩遊戲，另外還可拍照搜集「龍來運轉」各種福氣打卡點，今年春節，新光三越信義新天地四館包辦吃喝玩樂的快樂。

拚好運連五天抽10萬skm points與iPhone15

除了初一將抽出福袋大獎外，沒有買到福袋的民眾2/10至2/14，只要持新光三越會員過卡於台北信義新天地、DIAMOND TOWERS單筆消費688元，即可至指定當店兌換處「好運刮刮樂」一份(限量)，每天機會刮中10萬點skm points與其他好禮，參與的所有會員還能天天加碼抽iPhone 15！

初二到初四DIAMOND TOWERS再加碼持skm points點數10點參與福引機活動，有機會把LOEWE Perfumes香氛等各式好禮帶回家，人人有獎。

點數抽名車、萬元禮券

即日起至2/15打開會員APP扣skm points 100點可抽「Mercedes-Benz EQA 250電動車」(價值逾217萬，限量1台)。初一至、初五2/10至2/14會員只要開啟新光三越APP並扣skm points 20點，即可參加紅包驚喜抽活動，有機會抽中10,000元電子贈品禮券（全台每日抽2名）、1,000元電子贈品禮券(全台每日抽50名)、100元電子贈品禮券(全台每日抽4,500名)，每人每日不限參加次數。

初二到初五新春嘉年華

初二到初五(2/11-2/14)每天下午2點到5點，於A8 4樓戶外廣場將舉辦「Happy龍year新春親子嘉年華」以「skm points100點+skm pay 50元」 或「skm pay 100元」即可兌換龍珠袋並可體驗四項關卡，集滿4顆龍珠即可獲得精美禮物一份。活動期間憑skm pay 50元或是A8 4-5F 不限金額消費即可兌換龍鬚糖，下午4點還有布袋戲演出，打造有趣的兒童龍年嘉年華。

A11 4樓則推出「畫龍點金遊樂園」，初二到初四(2/11-2/13)每天下午2點到5點，憑新光三越台北信義新天地不限金額消費明細，或以「skm points 100點」或「skm pay 50元」可兌換闖關卡一張，闖關完成就可以到「財氣沖天抓錢機」中，抓取紙鈔，最高可以換到1萬點skm points。期間還有「三分球投籃賽」、「跑酷體驗營」等精彩活動。

「獅皇競」天天磅礡演出

史上最多表演團體春節接力演出，初一到初四帶來舞龍、舞獅、戰鼓等節目讓民眾感受熱鬧春節氣氛，總共有12場表演接力登場。大年初一除了10點起於香堤廣場有舞龍與舞獅演出外，也有讓小朋友體驗的小小舞獅課程(須提前報名，限額)。

侏儸紀主題展、兩棲爬蟲展免費入場

龍年看恐龍，A11 6樓信義劇場即日起至3/3「侏儸紀30周年紀念主題展」免費入場，現場打造「侏儸紀公園」的經典名場面還原以及劇照，還有環球影城授權的「實體暴龍」，高達6公尺的暴龍現身展場。展場內還可以體驗「30隻5米高虛擬AR恐龍」，沉浸式的體驗感受侏儸紀的世界觀。

百貨最大爬蟲體驗展，也於春節期間登場，2/3-3/3特邀水手寵物水族館於A11 6樓信義劇場舉辦「探索叢林兩棲爬蟲特展」，超過30種兩棲動物於現場互動體驗，活動期間更有超過15堂以上活動與課程以及大型寵物聚會。A11看展結束，還可到台灣首家Pokémon Center蒐集寶物。

A9 9樓特別舉辦新春藝術饗宴，2/7-2/25展出「日本侘寂工藝美學」由三位日本工藝師參展，包含長崎三川內燒第十六代傳人－中里博恒、神奈川大磯 玻璃藝術家、浮世繪家族唯一傳人－安井顕太、山形鑄物職人－長谷川直秀。將跨越千年時空的日本美學，從江戶明治時代的浮世繪，來到現代蘊含傳統藝能手工藝藝術帶來現場。

話題名店美食

法國馬卡龍「PIERRE HERMÉ」新光三越A9開出全台首店 ，過年期間同步推出台灣限定禮盒還有限定口味「羅勒花與柑橘」、「烘焙麥芽」口味，共有4入、8入、12入的組合，絕對是走春拜年，必買的話題伴手。

走到A8的「Bacha Coffee」除了招牌的可頌與咖啡必嘗組合，可選擇內用或外帶，現也集結豐富的單品咖啡、精緻風味咖啡、調配咖啡及脱因咖啡等超過200種的精選咖啡選擇，搭配精品等級的金色提袋，是過年送禮之選。

東京車站人氣伴手「now on Cheese」起司甜點專賣店，即日起至2/19在A11 1樓快閃，使用黃色系的女孩圖樣，風格可愛又時髦，最熱門的經典「起司餅乾」及「夾心餅乾」，還可選購單品包裝及雙品禮盒。

A8 B1新開幕60家品牌新登場

A8 B1改裝新亮相，針對時尚年輕男女以「Share」概念打造「享玩時尚生活圈」，帶來全台最大的女鞋專區，串聯運動品牌、時尚女鞋打造最完整的女鞋專區，還有超過60家品牌新登場，帶來更多樣時髦的服飾選擇。同時有全台首發的新店型「GODIVA CORNER」，帶來獨家限定商品巧克力聖代、阿法奇朵。另有「五桐號」、「得正」手搖飲進駐。