《航海王》開進摩斯新竹店！20款桌布、尋寶拍照抽大獎

趁著寒假春節，與《航海王》超人氣角色一起來尋寶！摩斯漢堡與《航海王》聯名主題店即日起進駐MOS新竹關新店，同步祭出「奔向MOS的黃金秘寶」尋寶活動，邀大家一起尋找黃金寶藏、抽大獎。

摩斯漢堡新竹關新特色店的正門大片落地窗上，有著千陽號和大家一起邁向偉大航道尋寶，側面落地窗還可與草帽一行人人氣角色進行合影。進店後，來到2樓客席區，另有草帽一行人的元氣笑容打卡牆，途經樓梯時，可見航海王全員充滿朝氣與活力，即將展開藍海冒險的旅程的人形立牌。同時，店內也有各式聯名小物妝點，供民眾拍照留念。

搭配全新主題店登場，摩斯漢推出全新「奔向MOS的黃金秘寶」趣味尋寶活動，2月7日至2月29日，至摩斯漢堡全台門市找尋「黃金祕寶QR Code」，成功掃碼即可下載免費航海王紀念手機桌布，桌布一共20款，每周限定釋出不同款式。

此外，2月7日至3月31日，凡到摩斯漢堡任一門市享用美味餐點，並與《航海王》聯名包裝、聯名周邊商品、聯名店舖布置小物拍照，上傳到個人Facebook或Instagram，公開發布貼文及照片，並標記「#奔向MOS的黃金秘寶」，符合資格者就有機會抽中日本直送「航海王聯名福袋」，每月4名，總計8名。