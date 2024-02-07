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周冬雨肖戰化身手模CP？ 全新精品廣告顏值、玉手一次秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
周冬雨（右）肖戰兩人不約而同擺出相同姿勢，宛如化身精品CP。圖／Boucheron提供（合成圖）
周冬雨（右）肖戰兩人不約而同擺出相同姿勢，宛如化身精品CP。圖／Boucheron提供（合成圖）

新的農曆一年即將倒數來臨，許久未見的兩位中國人氣演員火速又有新消息：「三金影后」周冬雨和近日拍攝新戲《藏海傳》的肖戰，兩人不約而同為精品拍攝形象，展現高相似的姿勢、表情，宛如化身手模CP！

原來周冬雨和肖戰兩人都是法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的全球品牌代言人，入鏡時兩人並大量運用了Boucheron經典的Quatre Red和Quatre Radiant系列造型，只見鏡頭前的周冬雨和肖戰則不時秀出手上的戒指、手環，周冬雨則甚至兩手托腮、宛如開出一朵花、人比花嬌，又像是珠寶版的「神力女超人」，展現強大自信與氣場。

於此同時，Boucheron並推出全新「Icons世家標誌」廣告形象，由肖戰和周冬雨共同入鏡，而兩人身上的Quatre Red和Quatre Radiant系列，皆以多重的鑽石、黃金、玫瑰金、高科技陶瓷、紋飾疊加，像是單圈鑽石與紅陶瓷使用在玫瑰金上便格外高雅也大方，運用黃金與鑽石的四圈式Quatre Radiant大型戒指，則展現了貴氣和奢華，醒目、難以忽視。

欣賞珠寶之外，也由於本系列平面影像都是以接近肖像照的半身或七分身格式拍攝，喜歡哪一張？按下右鍵另存新檔，新的一年，不如就用換上肖戰或周冬雨的桌面開始吧！

Quatre Red玫瑰金鑽戒，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Red玫瑰金鑽戒，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Red項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Red項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
周冬雨。圖／Boucheron提供
周冬雨。圖／Boucheron提供
鏡頭前的周冬雨（左）和肖戰則不時秀出手上的珠寶，周冬雨則甚至兩手托腮、宛如開出一朵花、人比花嬌。圖／Boucheron提供
鏡頭前的周冬雨（左）和肖戰則不時秀出手上的珠寶，周冬雨則甚至兩手托腮、宛如開出一朵花、人比花嬌。圖／Boucheron提供
身上擁有時尚、精品、珠寶多重代言的肖戰，是中國近年的大熱0負評男星。圖／Boucheron提供
身上擁有時尚、精品、珠寶多重代言的肖戰，是中國近年的大熱0負評男星。圖／Boucheron提供
肖戰。圖／Boucheron提供
肖戰。圖／Boucheron提供
雙手靠攏、手上配戴大型珠寶的周冬雨，宛如化身滿身珠寶與自信的神力女超人。圖／Boucheron提供
雙手靠攏、手上配戴大型珠寶的周冬雨，宛如化身滿身珠寶與自信的神力女超人。圖／Boucheron提供
肖戰與周冬雨擺出相同姿勢面向鏡頭，也頗有日前韓星Jay Park與IU在GUCCI大秀前、IG貼文一模一樣姿勢的仿效聯想。圖／Boucheron提供
肖戰與周冬雨擺出相同姿勢面向鏡頭，也頗有日前韓星Jay Park與IU在GUCCI大秀前、IG貼文一模一樣姿勢的仿效聯想。圖／Boucheron提供
Quatre Radiant黃金鑽戒，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Radiant黃金鑽戒，價格店洽。圖／Boucheron提供

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