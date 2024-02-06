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COLD STONE冰淇淋17元！Mister Donut甜甜圈11入299

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
COLD STONE限時推出「冰淇淋第二杯半價」等一系列優惠。圖／COLD STONE提供
COLD STONE限時推出「冰淇淋第二杯半價」等一系列優惠。圖／COLD STONE提供

為迎接春節，Mister Donut限時推出「甜甜圈10入299元」優惠活動。2月7日至2月14日期間任選10入甜甜圈，即可享有299元的甜甜價，持悠遊付/卡付款，再加贈「蜜糖波堤」1顆。活動期間購買草莓季限定現做飲品，可享送「蜜糖波堤」的套餐優惠。

2月7日起，凡消費滿200元，免費贈送「甜蜜卡」。2月15日至6月30日期間出示甜蜜卡，即可享「甜甜圈買4送1」或「買8送4」等3種優惠。同時Mister Donut也推出波堤獅、法蘭奇咩咩及歐菲香傘蜥蜴、多拿滋松鼠等不同造型的超萌抱枕磁鐵，消費即可以49元價格加購。

酷聖石（COLD STONE）針對直營門市，自2月7日至2月13日期間，連續7天推出「第2杯半價優惠」，凡購買中杯以上冰淇淋，均可享同規格冰淇淋第2杯半價。2月14日當天，為慶祝情人節，除可享冰淇淋第2杯半價，當日消費任一冰淇淋商品，可享「冰淇淋爆米花」30元加購優惠價。另外迎接開工與補班日，2月15、16、18日，購買中杯以上冰淇淋，可享第2杯50元；2月17日購買中杯以上冰淇淋，則可享同size冰淇淋「第二杯17元」。

此外，針對7-ELEVEN酷聖石複合店，2月8日至2月18日期間，購買3oz系列冰淇淋，享第2杯半價。2月7日起，購買酷聖石複合店全品項冰淇淋，免費贈送可可糖片「鈔桔綠High驚喜(紅)包」1個，讓民眾可以DIY裝飾冰淇淋。2月14日前，官方帳號也提供「春節限定分享餐」，內含有2份2oz系列冰淇淋（每份包含迷你脆餅、點點好朋友造型餅乾各1份），原價178元，新春優惠價109元。

Mister Donut甜甜圈最高享11入299元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut甜甜圈最高享11入299元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut代言人化身超萌「抱枕磁鐵」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut代言人化身超萌「抱枕磁鐵」。圖／Mister Donut提供

冰淇淋 情人節 春節

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