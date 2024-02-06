英國銷售No.1 全新吉拉15年禮盒、18年特仕版獨獻台灣

連續三年榮獲英國最暢銷的單一麥芽威士忌品牌吉拉（JURA），針對尋覓佳禮的消費者，推出全新吉拉雪莉15年禮盒以及吉拉18年特仕版。

甫於2023年9月全球首發的吉拉雪莉15年RESERVE單一麥芽蘇格蘭威士忌，由吉拉與台灣團隊共同研發。特別挑選42.8%的最佳酒精濃度裝瓶，雪莉桶柔順的蜜甜口感，揉合絲滑可可、木質香料和獨特的無泥煤海洋氣息，歷經15年的時光沉澱，展現濃郁滑順、無窮回味的飽滿層次。

「吉拉雪莉15年獨獻台灣禮盒」以精緻的手繪風格，描繪出吉拉島的風土，勾勒出熱情極緻的酒香。特別加贈的吉拉島嶼威杯，杯底精緻的立體光雕，注入酒液後，清晰呈現吉拉島的輪廓，彷彿將整座島的熱情與風情都融入掌心之間。

喜好高年份的威士忌藏家，千萬不要錯過吉拉18年獨獻台灣特仕版。吉拉18年使用美國白橡木波本桶以及法國一級酒莊紅酒桶，孕育出濃郁厚實、餘韻優雅的美妙酒體。它的香氣以深色莓果為主基調，同時帶著太妃糖、熱帶水果與木質香調；入口時黑巧克力與深焙咖啡的氣息交織，些微的煙燻口感，更提升整體的層次，品飲者可以在餘韻悠長中，感受吉拉稱霸威士忌發源地英國的不凡姿態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康