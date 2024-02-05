聯名茶買1送1、梅子綠折5元！清心福全、七盞茶享優惠

農曆新年過後，就是西洋情人節的到來。連鎖手搖飲「清心福全」針對2月推出3波不同優惠，包括情人茶、梅子綠等飲品，都可享不同限時優惠。至於「七盞茶」則攜手「萬丹」，推出2款情人節期間的限定飲品，並可享「買1送1」。

清心福全本月的三波活動當中，2月8日至2月12日期間，購買「梅子綠」與「蜂蜜烏龍」可現折5元，自帶環保杯再折5元。2月14日的情人節當天，購買「情人茶」可享第2杯現折10元，自帶環保杯再折5元。2月15日至2月29日期間，購買「Red Bul能量系列」，則可享優惠價70元。