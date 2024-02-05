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聯名茶買1送1、梅子綠折5元！清心福全、七盞茶享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
清心福全限時推出「梅子綠、蜂蜜烏龍」現折5元。圖／清心福全提供
清心福全限時推出「梅子綠、蜂蜜烏龍」現折5元。圖／清心福全提供

農曆新年過後，就是西洋情人節的到來。連鎖手搖飲「清心福全」針對2月推出3波不同優惠，包括情人茶、梅子綠等飲品，都可享不同限時優惠。至於「七盞茶」則攜手「萬丹」，推出2款情人節期間的限定飲品，並可享「買1送1」。

清心福全本月的三波活動當中，2月8日至2月12日期間，購買「梅子綠」與「蜂蜜烏龍」可現折5元，自帶環保杯再折5元。2月14日的情人節當天，購買「情人茶」可享第2杯現折10元，自帶環保杯再折5元。2月15日至2月29日期間，購買「Red Bul能量系列」，則可享優惠價70元。

「萬丹」本次攜手「七盞茶」，以西洋情人節為主題，自即日起至2月15日期間，推出聯名飲品「日日想你」與「巧巧喜歡你」。「日日想你」以七盞茶的招牌日夏奶茶搭配萬丹巧克力奶凍，在淡雅茶香中增添柔軟口感，每杯55元；「巧巧喜歡你」則是萬丹巧克力牛奶與手作白玉珍珠、仙草凍結合，擁有豐富的口感層次，每杯70元。除了聯名飲品附有限量傳情杯套，活動期間內並可享「買1送1」優惠。

清心福全推出「情人茶第二杯折10元」的情人節優惠。圖／清心福全提供
清心福全推出「情人茶第二杯折10元」的情人節優惠。圖／清心福全提供
萬丹攜手七盞茶，推出「日日想你」與「巧巧喜歡你」限定飲品。圖／味全提供
萬丹攜手七盞茶，推出「日日想你」與「巧巧喜歡你」限定飲品。圖／味全提供

巧克力 情人節 萬丹

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