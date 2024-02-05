STUDIO A春節消費滿額抽iPhone 15、實用配件 刷中信LINE Pay卡最高3%回饋無上限

領完紅包正好換新機，STUDIO A於2月8日至2月14日春節期間推出「龍年龍行_好運隨行」抽獎活動，凡於 STUDIO A、Straight A全台門市、官方網站消費滿2,024元，即可獲得1次抽獎機會、滿4,046元可獲得2次抽獎機會（依此類推），抽iPhone 15共7名，天天加碼抽周邊配件共84名，包括AirPods 3、HomePod Mini、VAP磁吸無線行動電源附支架5,000mAh、VAP GaN PD 40W雙孔充電器、STUDIO A日本/韓國eSIM上網雙人套組等實用周邊，總價值超過40萬、共計91次中獎機會，購機同享現場舊換新折抵與中信LINE Pay卡最高3%回饋無上限，新年買新機正是時候。

即日起至3月2日於STUDIO A全台門市購買MacBook Air與MacBook Pro全系列，再享限時加碼最高價值4,510元好禮包，指定機型加購全方位保障計劃再享 Mac金額9.5折＋VAP USB4.0超高速傳輸線，STUDIO A官方網站更針對春節期間同步推出Apple全系列限定加碼優惠活動，新品MacBook Pro M3系列購機滿萬贈500元購物金。