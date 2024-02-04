聯名運動鞋專業也時髦 ASICS跨度聯手Nigo和網球明星
KENZO攜手日本運動鞋品牌ASICS推出首個聯名運動鞋系列，由藝術總監Nigo設計，結合KENZO品牌基因的色彩美學與ASICS專業跑鞋技術，選用ASICS於2013年的GEL-KAYANO 20為藍本，特色是鞋底由雙層中底與外底結構以EVA、TPU、GEL技術和橡膠材質而成，具有高舒適度及支撐效果的減震效果，共推出中性配色為主打呈現三款不同風格的運動鞋，於全台三間限定專門店販售。
三款KENZO x ASICS聯名運動鞋中，兩款運動鞋從KENZO經典虎紋圖案中汲取靈感，於鞋身表面增添絨毛材質，一款配色以藍色、石灰綠色和橙色；另一配色則結合暗銀色、金色和白色，巧妙呼應GEL-KAYANO 20原型鞋款風格。第三款運動鞋以明艷色彩與清新風格為特點，融入藍、綠、粉、黃、橙多種顏色，與運動風純白色形成鮮明對比。三款運動鞋均將KENZO和ASICS的品牌LOGO分別設計在左右鞋舌上，並配以聯名款鞋盒包裝。
近期大力支持網球運動的德國品牌BOSS也與ASICS推出聯名系列，展現迥然不同的風格。義大利網球名將Matteo Berrettini自2022年起擔任BOSS品牌代言人並出現在每一季形象廣告中，此次更推出聯名系列運動服飾，部分單品採用抗臭與回收環保特殊科技面料製作。不過系列亮點是一款全新聯名ASICS獨家設計的GEL-RESOLUTION™ 9網球鞋，以性能為訴求，鞋面採用BOSS標誌駝色和黑色裝飾，後側外底飾以粗體BOSS徽標。鞋履運用ASICS標誌性的DYNAWALL™技術提升穩定性，為底線型球員提供強大的橫向運動穩定性，同時搭配創新鞋帶系統舒適地固定雙腳。此為ASICS x BOSS x Matteo Berrettini繼2023年6月和8月發表不同配色的同款運動鞋之後推出的第三款聯名產品。
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