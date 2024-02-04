聯名運動鞋專業也時髦 ASICS跨度聯手Nigo和網球明星

KENZO攜手日本運動鞋品牌ASICS推出首個聯名運動鞋系列，由藝術總監Nigo設計，結合KENZO品牌基因的色彩美學與ASICS專業跑鞋技術，選用ASICS於2013年的GEL-KAYANO 20為藍本，特色是鞋底由雙層中底與外底結構以EVA、TPU、GEL技術和橡膠材質而成，具有高舒適度及支撐效果的減震效果，共推出中性配色為主打呈現三款不同風格的運動鞋，於全台三間限定專門店販售。

三款KENZO x ASICS聯名運動鞋中，兩款運動鞋從KENZO經典虎紋圖案中汲取靈感，於鞋身表面增添絨毛材質，一款配色以藍色、石灰綠色和橙色；另一配色則結合暗銀色、金色和白色，巧妙呼應GEL-KAYANO 20原型鞋款風格。第三款運動鞋以明艷色彩與清新風格為特點，融入藍、綠、粉、黃、橙多種顏色，與運動風純白色形成鮮明對比。三款運動鞋均將KENZO和ASICS的品牌LOGO分別設計在左右鞋舌上，並配以聯名款鞋盒包裝。