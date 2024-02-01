打卡送椒麻雞！饗泰多、開飯進駐基隆 推3款限定料理

基隆好熱鬧！饗賓餐旅旗下的「開飯川食堂」及「饗泰多」，自即日起首度進駐基隆好食城，一邊用餐還可同步欣賞基隆海景。開飯川食堂基隆店更將「吉古拉」、「大腸圈」、「蛋腸」等在地特色食物入菜，推出多款限定料理。為慶祝新店開幕，還有打卡送咔吱椒麻雞、AR互動釣魚送泰式奶茶、打卡送熊貓哥黑白配生乳捲等一系列不同優惠。

「饗泰多 泰式風格餐廳」基隆店，總面積78.7坪，共有94個座位數，擁有大片的海景窗景。至於首度插旗基隆的「開飯川食堂」，乃是品牌第30間門市。全店規劃102個座位，同樣可透過大面窗景欣賞海港風光。同時店內也結合基隆在地特色美食，推出3款限定料理。

「翻滾吧！基隆雙寶」將基隆人熟悉的「大腸圈」及「蛋腸」入菜，搭配特製調料熱鍋翻炒，滋味香辣，每份460元。「吉鑲川味串串燒」則是將基隆特有的「吉古拉」與獨門川味鑲肉結合，為吉古拉帶來層次風味，每份280元。至於「燒椒水波蛋」選用大成集團推出的「上品語り 生食級雞蛋」搭配特製燒椒醬，每份110元。

慶祝新店開幕，「饗泰多」基隆店推出開幕優惠3重送。2月8日前店內用餐滿低消，並在FB或IG打卡，送「咔滋椒麻雞」1份；2月18日前店內用餐滿低消，留Google 5星好評送「摩摩喳喳」1份；2月18日前店內用餐加碼送限定餐券，消費滿額即可以99元加購人氣明星菜。

此外，「饗泰多」也與在地商家合作，參與叁肆行2款AR互動釣魚APP，即有機會獲得「甜點滿額優惠券」或「泰式奶茶兌換券」。另外，年底前不限平假日，憑長榮桂冠酒店房卡來店消費，整桌單點用餐即贈「泰式奶茶」1杯；點任一套餐飲料免費升級特調飲。