藥膳燉鱸鰻、外婆紅燒肉上桌 點水樓冬季新菜暖心暖胃

每季均會隨著時令變化，以應景食材推出特色料理的「點水樓」，本季以冬季時蔬與溫補養身為主軸，推出涼拌香烏筍、火腿鮮豆瓣、麻油全家福、栗子紅棗悶羊肉等不同菜色，同時還有全新設計的藥膳燉鱸鰻、黑蒜鮭魚卵炒飯、金銀蛋燒蹄筋等菜色，為餐桌增添好滋味。

本季新推出的料理中，「胡麻茼蒿捲」選用秋冬盛產的雲林萵苣，搭配上高山高麗菜，並以胡麻醬調味，風味清爽，每份380元。「外婆紅燒肉」則是取上海菜「濃油赤醬」的風格，將台灣溫體黑毛豬搭配濃郁醬汁燒煮，肥瘦相間、瘦中帶潤，相當下飯，小份720元。至於「金銀蛋燒蹄筋」將蹄筋、溏心皮蛋與紹子豆腐相結合，同時以鹹鴨蛋黃增添鹹香，每份660元。

同樣為全新菜色的「藥膳燉鱸鰻」，取每尾3～5公斤的鱸鰻，配上溫體黑毛豬腩排，以及當歸、黨蔘、人參等中藥材清燉，湯頭溫和清香並帶有藥膳香氣，適合冬季暖身，每盅850元。另款帶有新穎感的「黑蒜鮭魚卵炒飯」，將炒飯添加甜酸的黑蒜，並且鋪上討喜的北海道鮭魚卵。在大海氣息之餘，仍能品嚐到黑蒜獨有的風味，每份800元。

除了當季新菜之外，多款冬季料理也於點水樓重新回歸。包括「寧式㸆芥菜」、「涼拌香烏筍」、「桂花糖藕」等盆菜，能為宴會帶來饒富滋味的開場。「麻油全家福」則是將百年老店的黑麻油與米酒為基底，並集結鱈魚、蟹肉、蹄筋、豬肚等食材，為冬季增添暖意，小份680元。同樣為冬季暖身料理的「栗子紅棗燜羊肉」，取用紐澳小羔羊的羊腩部位，搭配紅棗、栗子燜煮，肉質細嫩並富醬香，小份1,280元。