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「這7字」中1字房型升等！台中長榮 春水堂珍奶免費喝
甫榮獲「2023全台年度風雲飯店」的台中長榮桂冠酒店，最新推出「春日一抹茶住房專案」，即日起至6/30、預訂專案每房每晚3,699元起，除享有咖啡廳自助早餐，每房加贈「春水堂飲料券」及「統元宇治金時冰品券」各一張，以及「紙箱王小火車門票」、「植物園溫室門票」(數量依房型贈送)。
此外，此專案房客姓名中有「長、榮、春、水、堂、統、元」任一字、或出生年為「1993」，出示證件再享有免費房型升等優惠。
大廳酒吧也提前為情人及閨蜜們推出「法式雙人下午茶組」，特邀新加坡萊佛士酒店甜點執行主廚Gaël ETRILLARD，與點心坊主廚團隊設計多款手製甜點，結合榮獲世界大獎的長榮巧克力，打造全新三層式下午茶，點用酒吧雙人下午茶組(988+10%/組)，再送點心坊蛋糕及巧克力全品項8折優惠小卡。
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