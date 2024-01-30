「這7字」中1字房型升等！台中長榮 春水堂珍奶免費喝

甫榮獲「2023全台年度風雲飯店」的台中長榮桂冠酒店，最新推出「春日一抹茶住房專案」，即日起至6/30、預訂專案每房每晚3,699元起，除享有咖啡廳自助早餐，每房加贈「春水堂飲料券」及「統元宇治金時冰品券」各一張，以及「紙箱王小火車門票」、「植物園溫室門票」(數量依房型贈送)。

此外，此專案房客姓名中有「長、榮、春、水、堂、統、元」任一字、或出生年為「1993」，出示證件再享有免費房型升等優惠。