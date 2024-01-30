限1天「用餐5折」！築間「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆

看好現代人的獨食商機，築間餐飲集團將於2月3日起，於基隆開設全新個人韓式燒肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，主打35款不同內容的套餐。為慶祝新店開幕，開幕當天還可享「內用整單5折」的限時優惠。

「朴庶韓國烤肉公社」為築間旗下第5個燒肉品牌，也是第2個韓國燒肉品牌。店址鄰近基隆潮境公園及八斗子漁港，店名則是取自韓語「拍手」的諧音，共計設有46個座位，並規劃1～6人座位，適合一人獨烤或是多人聚餐。同時朴庶韓國烤肉公社也是繼「燒肉Smile」之後，築間全新打造的個人燒肉品牌。

餐點部份，朴庶韓國烤肉公社提供有35款套餐、8道韓系小菜及20款酒水飲品，套餐390元起。主餐包括有「牛五花×豬五花套餐」、「極上牛肋小排」、「極上和牛專務理事」等不同選擇。其中「極上和牛專務理事」內含有有A5和牛、牛小排、伊比利豚、白蝦及圓鱈。套餐中並包含越光米飯、「朴氏蔘雞湯」或是「大發雪濃湯」。亦可加價升級韓國麻藥溏心蛋、韓式雪蟹膏拌飯等餐點。