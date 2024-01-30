快訊

貼文指前老闆「有性病、嗑藥」楊實秋兒子挨告 法院判有罪原因曝光

開唱時間點曝光！周杰倫被爆將在台北大巨蛋開演場會 遠雄集團發聲了

新地標「台北天空塔」被爆掏空又涉陸資 經濟部說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限1天「用餐5折」！築間「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
築間「朴庶韓國烤肉公社」即將於2月3日正式開幕。圖／築間提供
築間「朴庶韓國烤肉公社」即將於2月3日正式開幕。圖／築間提供

看好現代人的獨食商機，築間餐飲集團將於2月3日起，於基隆開設全新個人韓式燒肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，主打35款不同內容的套餐。為慶祝新店開幕，開幕當天還可享「內用整單5折」的限時優惠。

「朴庶韓國烤肉公社」為築間旗下第5個燒肉品牌，也是第2個韓國燒肉品牌。店址鄰近基隆潮境公園及八斗子漁港，店名則是取自韓語「拍手」的諧音，共計設有46個座位，並規劃1～6人座位，適合一人獨烤或是多人聚餐。同時朴庶韓國烤肉公社也是繼「燒肉Smile」之後，築間全新打造的個人燒肉品牌。

餐點部份，朴庶韓國烤肉公社提供有35款套餐、8道韓系小菜及20款酒水飲品，套餐390元起。主餐包括有「牛五花×豬五花套餐」、「極上牛肋小排」、「極上和牛專務理事」等不同選擇。其中「極上和牛專務理事」內含有有A5和牛、牛小排、伊比利豚、白蝦及圓鱈。套餐中並包含越光米飯、「朴氏蔘雞湯」或是「大發雪濃湯」。亦可加價升級韓國麻藥溏心蛋、韓式雪蟹膏拌飯等餐點。

朴庶韓國烤肉公社預計於2月3日17:30起正式開幕。為慶祝開幕，參與官方社群任務，就有機會獲得肉品、抽獎資格。開幕當天於現場消費用餐，即可享「整單5折」。2月4日至2月8日，填寫問券則可享88折優惠，再抽套餐券。

築間「朴庶韓國烤肉公社」即將於2月3日正式開幕。圖／築間提供
築間「朴庶韓國烤肉公社」即將於2月3日正式開幕。圖／築間提供

套餐 燒肉

延伸閱讀

毒駕不繳12萬罰單 原本拿他沒轍 因繼承房屋查封立馬繳

基隆國門廣場擬蓋摩天輪 直徑40至60公尺

謝國樑要在基隆建摩天輪打造觀光新亮點 藍綠看法兩極

中捷藍核定 林右昌：基捷等政院最後核定是一劑強心針

相關新聞

「這7字」中1字房型升等！台中長榮 春水堂珍奶免費喝

甫榮獲「2023全台年度風雲飯店」的台中長榮桂冠酒店，最新推出「春日一抹茶住房專案」，即日起至6/30、預訂專案每房每晚...

MOSCHINO新任創意總監是他 2月米蘭時裝周首亮相

義大利時尚品牌MOSCHINO前創意總監Davide Renne在去年11月上任10天後不幸離世，今日MOSCHINO宣...

7-ELEVEN推「星宇航空X史努比聯名精品」快閃購、集點！「限量機長絨毛娃娃、22吋行李箱、安全帽」鐵粉快收

史上最萌機長來了！7-ELEVEN攜手星宇航空，自2月5日下午3點起推出「星宇航空X史努比聯名精品」快閃購、集點活動，因...

過年訪友、走春拎這一手有夠威！RIMOWA首次推出限定單瓶紅酒箱

龍年到來，當其他品牌紛紛推出有著吉祥圖案、龍紋等限定商品時，豪華行李箱品牌RIMOWA考慮到民眾需要拜年、走春等外出需求，於是應景的推出了首個單瓶紅酒箱，讓人一出手就不同凡響。

全支付帳戶付款筆筆回饋最高3.5% 初一買福袋再抽日本雙人遊

新年採購除了掌握賣場優惠，同時搭配電子支付回饋省更大！2月1日起至3月31日，無論是採買年貨、除舊佈新，還是旅遊出遊，或...

限1天「用餐5折」！築間「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆

看好現代人的獨食商機，築間餐飲集團將於2月3日起，於基隆開設全新個人韓式燒肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，主打35款不同內容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。