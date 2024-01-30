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限1天「用餐5折」！築間「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆
看好現代人的獨食商機，築間餐飲集團將於2月3日起，於基隆開設全新個人韓式燒肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，主打35款不同內容的套餐。為慶祝新店開幕，開幕當天還可享「內用整單5折」的限時優惠。
「朴庶韓國烤肉公社」為築間旗下第5個燒肉品牌，也是第2個韓國燒肉品牌。店址鄰近基隆潮境公園及八斗子漁港，店名則是取自韓語「拍手」的諧音，共計設有46個座位，並規劃1～6人座位，適合一人獨烤或是多人聚餐。同時朴庶韓國烤肉公社也是繼「燒肉Smile」之後，築間全新打造的個人燒肉品牌。
餐點部份，朴庶韓國烤肉公社提供有35款套餐、8道韓系小菜及20款酒水飲品，套餐390元起。主餐包括有「牛五花×豬五花套餐」、「極上牛肋小排」、「極上和牛專務理事」等不同選擇。其中「極上和牛專務理事」內含有有A5和牛、牛小排、伊比利豚、白蝦及圓鱈。套餐中並包含越光米飯、「朴氏蔘雞湯」或是「大發雪濃湯」。亦可加價升級韓國麻藥溏心蛋、韓式雪蟹膏拌飯等餐點。
朴庶韓國烤肉公社預計於2月3日17:30起正式開幕。為慶祝開幕，參與官方社群任務，就有機會獲得肉品、抽獎資格。開幕當天於現場消費用餐，即可享「整單5折」。2月4日至2月8日，填寫問券則可享88折優惠，再抽套餐券。
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