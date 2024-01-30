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漫畫星攜手好丘快閃 限量放送聯名貝果迅速秒殺

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
漫畫星邀請coser到現場與粉絲同歡，享用美味的「莓莓三重奏」貝果。圖／漫畫星提供
漫畫星邀請coser到現場與粉絲同歡，享用美味的「莓莓三重奏」貝果。圖／漫畫星提供

台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's與橘子集團旗下beanfun!漫畫星攜手，以台灣漫畫家日下棗原創作品《三個不結婚的女人》進行發想，選擇三種獨具特色的食材，打造二次元漫畫聯名貝果「莓莓三重奏」。為慶祝《三個不結婚的女人》紙本珍藏版即將在1月31日開賣，漫畫星日前特別打造三位主角等身潮流穿搭裝置，還有全新書封背板於橘子嘉年華西門町活動，並邀請粉絲cos三位主角在裝置前快閃開趴與大家同樂，不到半小時，限量100顆貝果即打卡兌換完畢。「莓莓三重奏貝果」銷售至1月31日止，歡迎漫畫粉絲們到好丘實體門市，體驗貝果X漫畫的聯名魅力。

好丘X漫畫星聯名貝果「莓莓三重奏」，用甜、酸、鹹三種風味打造豐富層次。在研發的過程，主廚為了符合漫畫中三位女主角不受世俗框架侷限，堅持不能將就的人生哲學，特別設計在麵團中加入來自苗栗大湖草莓乾以及酸甜的藍莓果乾，透過使用不同韻味的莓果組合，打造酸甜交織的風味。加上台灣本產紫薯粉及微鹹的乳酪，濃郁迷人的香氣展現多層次風味，透過三種不同食材特色融合出令人意想不到的口味，如同漫畫中三位姊妹各自的魅力展現。

在快閃活動現場，小妹古靈精怪的俏皮感、二姊充滿性感魅力的女王氣場、大姊簡單俐落的率性風格，讓《三個不結婚的女人》文本彷彿真的從二次元跨界到三次元，氣氛十分熱鬧。拿到貝果的粉絲開心地分享：「每周三最期待的就是在漫畫星追三個不結婚的女人，現在來西門還能拍照，吃貝果，覺得很有趣。」

漫畫星在西門町舉辦快閃活動，號召《三個不結婚的女人》粉絲拍照打卡拿好丘貝果。圖／漫畫星提供
漫畫星在西門町舉辦快閃活動，號召《三個不結婚的女人》粉絲拍照打卡拿好丘貝果。圖／漫畫星提供
好丘與漫畫星攜手推出限定貝果，打造好吃、好看的休閒新體驗。圖／漫畫星提供
好丘與漫畫星攜手推出限定貝果，打造好吃、好看的休閒新體驗。圖／漫畫星提供

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