漫畫星攜手好丘快閃 限量放送聯名貝果迅速秒殺

台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's與橘子集團旗下beanfun!漫畫星攜手，以台灣漫畫家日下棗原創作品《三個不結婚的女人》進行發想，選擇三種獨具特色的食材，打造二次元漫畫聯名貝果「莓莓三重奏」。為慶祝《三個不結婚的女人》紙本珍藏版即將在1月31日開賣，漫畫星日前特別打造三位主角等身潮流穿搭裝置，還有全新書封背板於橘子嘉年華西門町活動，並邀請粉絲cos三位主角在裝置前快閃開趴與大家同樂，不到半小時，限量100顆貝果即打卡兌換完畢。「莓莓三重奏貝果」銷售至1月31日止，歡迎漫畫粉絲們到好丘實體門市，體驗貝果X漫畫的聯名魅力。

好丘X漫畫星聯名貝果「莓莓三重奏」，用甜、酸、鹹三種風味打造豐富層次。在研發的過程，主廚為了符合漫畫中三位女主角不受世俗框架侷限，堅持不能將就的人生哲學，特別設計在麵團中加入來自苗栗大湖草莓乾以及酸甜的藍莓果乾，透過使用不同韻味的莓果組合，打造酸甜交織的風味。加上台灣本產紫薯粉及微鹹的乳酪，濃郁迷人的香氣展現多層次風味，透過三種不同食材特色融合出令人意想不到的口味，如同漫畫中三位姊妹各自的魅力展現。